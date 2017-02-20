О подростковых суицидах расскажут дети

«Родителям некогда выслушать ребенка»

«С синими китами наша пьеса абсолютно не связана, — предупреждает автор и режиссер спектакля «Оставайся всегда человеком» Вера Ким. — Впервые мы поставили ее еще девять лет назад. Наша история основана на реальных событиях. Эта трагедия случилась в Караганде. Вернувшись домой, родители нашли свою дочь висящей на балконе на ремне. Как потом выяснилось, девочку шантажировали ровесницы, у нее вымогали деньги».

Спектакль представят публике в рамках творческой лаборатории театра музыкальной комедии, на сцене студии кукол «Буратино» 23 февраля в 18.00. Его рекомендуют смотреть родителям, старшеклассникам, социальным педагогам и психологам.

«Сценарий я вынашивала три года, я его собирала по частям, — продолжает Вера Ким. — Мы не показываем, как школьники сводят счеты с жизнью. У нас приходят призраки погибших детей к тем, кто сейчас находится на грани. Но погибшие не рассказывают, как сами переступили черту. Они приходят, чтобы это все остановить — и останавливают».

«Ваш спектакль предлагает какой-то выход?»

«Конечно. Мы хотим показать подросткам, что не надо замыкаться, нужно сразу говорить о своих проблемах со взрослыми. Сейчас такая жизнь, что многим родителям бывает некогда выслушать собственного ребенка. Они считают, что главное — заработать деньги. Порой мы редко заглядываем в глаза своих детей. А они тоже не хотят нас напрягать проблемами и порой запутываются. Пока у нас есть такая беда, этому спектаклю жить. И я видела, как люди после спектакля задумывались. Они говорили, что хотят побежать к своим детям и обнять их».