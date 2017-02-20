В Арабские Эмираты отправят 10 тысяч карагандинских овец

Их разводят на племенном заводе в Жанааркинском районе

Наших овец продают на мясо в Объединенные Арабские Эмираты. Их разводят на племенном заводе в Жанааркинском районе. В прошлом году отсюда в страну шейхов и пустынь уехало больше трех тысяч животных.

Скот, который продают в Арабские Эмираты, разводят на племенном заводе «Женис». Здесь содержится около 17 тысяч овец мясных пород. Предприятие занимается разведением животных и их селекцией. Оно обеспечивает мясом внутренний рынок. Но в 2016 году племзавод заключил контракт с фирмой из ОАЭ «Myco Trading FZE». Она является крупным импортером продуктов питания, мяса и сельскохозяйственной продукции. В рамках договора с ним больше трех тысяч овец самолетами отправлено в Эмираты. Причем первая партия в тысячу голов предназначалась для празднования Курбан айта.

— Контракт предусматривает, что мы отправляем живых овец, — рассказывал тогда директор ТОО «Племзавод «Женис» Джамбул Жундубаев. — А забой они производят на месте по своим технологиям. Тысячу голов доставили наземным транспортом в аэропорт Тараза. Там погрузили в самолет и отправили авиарейсом в Арабские Эмираты.

Видимо, наше мясо шейхам понравилось. Потому что племенной завод заключил с ними еще один контракт. По нему в нынешнем году в Арабские Эмираты должны улететь 10 тысяч овец.

Отметим, что мясо – это не единственный товар, который идет на экспорт. Кроме него мы отправляем заграницу продовольственное и фуражное зерно, картофель и другие овощи. В частности, в прошлом году наша область экспортировала в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья более 300 тысяч тонн этих продуктов.