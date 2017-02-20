- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Эти деньги потрачены на лечение заключенного после членовредительства
Колония АК-159/25 подала иск на своего заключенного и потребовала взыскать с него материальный ущерб в 6690 тенге. Эти деньги исправительное учреждение потратило на лечение и покупку лекарств для своего сидельца. Он в июне 2016 года совершил акт членовредительства: воткнул себе в живот гвоздь, который вынул из половой доски. Это дело рассматривал Жезказганский городской суд.
Суд вынес решение в пользу колонии. Он взыскал с заключенного 6690 тенге. Решение суда вступило в законную силу.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33197 материалов.
Посетители оставили 192570 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Решение верное, я только понять не могу, из чего сумма сложилась.
Нина
20 февраля, 2017 в 17:09
Не думаю, что решение верное. Речь идёт о метафизической претензии к жизни.
Александр
20 февраля, 2017 в 19:25