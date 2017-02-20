Колония Карагандинской области отсудила у своего сидельца около 7 тысяч тенге

Эти деньги потрачены на лечение заключенного после членовредительства

Колония АК-159/25 подала иск на своего заключенного и потребовала взыскать с него материальный ущерб в 6690 тенге. Эти деньги исправительное учреждение потратило на лечение и покупку лекарств для своего сидельца. Он в июне 2016 года совершил акт членовредительства: воткнул себе в живот гвоздь, который вынул из половой доски. Это дело рассматривал Жезказганский городской суд.

Суд вынес решение в пользу колонии. Он взыскал с заключенного 6690 тенге. Решение суда вступило в законную силу.