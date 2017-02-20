Екатерина Айдова показала неожиданно низкий результат на Азиатских Играх в Японии

Пока в сборной Казахстана лишь одна медаль

Карагандинские спортсмены показали неожиданно низкий результата на Азиатских Играх в японским городе Сапорро. Конькобежка Екатерина Айдова, завоевавшая две бронзовые медали на недавно завершившейся Универсиаде пришла к финишу четвертой в забеге на 1000 метров.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана всего одна медаль. Ее завоевала Лыжница Елена Коломина. В общем рейтинге наша страна пока занимает четвертое место. В тройке лидеров пока Южная Корея, Япония и Китай.

Напомним, что всего в сборную страны для участия в Азиатских Играх вошли шесть спортсменов.