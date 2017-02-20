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Пока в сборной Казахстана лишь одна медаль
Карагандинские спортсмены показали неожиданно низкий результата на Азиатских Играх в японским городе Сапорро. Конькобежка Екатерина Айдова, завоевавшая две бронзовые медали на недавно завершившейся Универсиаде пришла к финишу четвертой в забеге на 1000 метров.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана всего одна медаль. Ее завоевала Лыжница Елена Коломина. В общем рейтинге наша страна пока занимает четвертое место. В тройке лидеров пока Южная Корея, Япония и Китай.
Напомним, что всего в сборную страны для участия в Азиатских Играх вошли шесть спортсменов.
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Любому человеку нужен отдых, спортсмены не исключение. Только универсиаду отпахали. 4 место тоже место, и не самое низкое, если учесть количество человек на дистанции.
Нина
20 февраля, 2017 в 17:07