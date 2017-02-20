Поддельных яиц из Китая в казахстанских магазинах не продают (видео)

Вице-министр сельского хозяйства успокоил народ

Волна ажиотажа по поводу поддельных куриных яиц дошла и до Казахстана. Видеоролики о том, как мастера имитации из Поднебесной делают химический желток, белок и скорлупу, не могут не пугать. Тем более, что врачи из соседних стран уже давно предупредили: китайская суррогатная еда вредит здоровью. Фальшивые яйца могут вызвать слепоту, потерю памяти, аллергию, замедлить физическое и умственное развитие у детей.

Ведь поддельное яйцо – абсолютная «пустышка», в нем нет ничего полезного. Скорлупу делают из гипса, кальция и парафина. Белок и желток формируют из смеси желатина и альгината кальция с добавлением пигментов. При этом отличить натурпродукт от подделки очень сложно. Даже вкус китайцы научились имитировать. И уже давно зарабатывают на этом: себестоимость фальшивки не превышает 25 процентов от цены на настоящее яйцо.

А поскольку Казахстан имеет давно налаженные торговые связи с китайскими производителями, нам есть, о чем задуматься. Однако, как сообщает 1tv.kz, наши граждане пока могут не опасаться экспансии китайской химической еды. По крайней мере, проникновения фальсифицированных яиц в супермаркеты страны. Вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов назвал ролики о яйцах информационным «вбросом». И разъяснил, что куриную продукцию из Поднебесной республика не покупает. Отечественные производители полностью удовлетворяют спрос, который есть на внутреннем рынке. Более того, китайские предприниматели сами активно покупают и вывозят нашу продукцию, потому что она экологически чистая.

«Я хочу сказать, по куриному яйцу Казахстан полностью удовлетворяет свои потребности. И мало того, что в 2016-м году именно производители куриных яиц экспортировали в Россию и другие страны, увеличили экспорт куриного яйца в двенадцать с половиной раз»,- цитирует 1tv.kz Кайрата Айтуганова.