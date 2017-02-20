Полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство

Он напал на водительницу такси и нанёс несколько ножевых ранений

18 ноября прошлого года в полицию сообщили о нападении на 63-летнюю водительницу такси, у которой были ножевые ранения. Дело завели по статьям 24-3 и 99 часть 1 (Покушение на убийство) УК РК. Весь личный состав органов внутренних дел области получил ориентировку на розыск.Полицейские искали преступника три месяца, и 16 февраля его задержали. 22-летний житель города дал признательные показания. Он сообщил о том, что в ходе возникшей ссоры из за оплаты поездки, нанес таксистке ножевые ранения, а после скрылся с места происшествия.

На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.