В Караганде оценщицу осудили за хищение денег из ломбарда

Ее приговорили к 5 годам колонии, но в связи с амнистией уменьшили срок до двух с половиной лет

В Караганде осудили оценщицу, которая похитила деньги из ломбарда, в котором работала. Женщина украла 1 миллион 610 тысяч тенге.

Жительница Караганды работала в «Альфа-ломбарде» с января 2015 года. Сначала она работала добросовестно. А с августа 2016 года женщина стала воровать деньги у работодателя. За 10 дней она присвоила 1 миллион 610 тысяч тенге. При этом она пробивала чеки и составляла подложные залоговые билеты.

Недостачу выявила вторая оценщица. Она об этом сообщила владелице ломбарда. Предпринимательница в то самое время находилась в больнице. Ей пришлось прервать лечение и срочно выяснять обстоятельства хищения денег. В суде бизнес-леди рассказала, что пыталась решить конфликт мирно. Она предложила своей работнице вернуть долг, но она не признавала свою вину. В итоге делом занялась полиция.

В суде оценщица признала свою вину. Она рассказала, что пойти на преступление ее заставила нужда. Женщина одна воспитывает двоих детей и живет в съемной квартире, за которую надо платить. Работница ломбарда попросила прощения у своей работодательницы.

В итоге суд признал бывшую работницу ломбарда виновной и приговорил ее к 5 годам колонии общего режима. Однако к ней применили закон об амнистии в связи с 25-летием Независимости Казахстана. Женщине сократили тюремный срок до 2 лет 6 месяцев. Приговор суда еще не вступил в законную силу.