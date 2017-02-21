В Караганде снега больше, чем положено по норме

Дороги чистят круглосуточно

В феврале в Караганде выпало снега больше, чем предусмотрено по норме. Бураны добавили хлопот дорожным службам. Из-за большого количества осадков им приходится работать в двухсменном режиме.

На борьбу со снегом каждый день выезжает около 180 специализированных машин и выходит почти 120 дорожных рабочих. Дороги чистят силами двух организаций. В районе имени Казыбек би работает КГП «Благоустройство», а в Октябрьском – ТОО «Ролан». Власти уверяют, что серьезных проблем у дорожников нет. Разве что не хватает техники для вывоза такого большого количества снега. Чтобы ее решить нанимают спецтехнику со стороны.

— По технологии сначала мы обеспечиваем проезд по тем улицам, где ходит общественный транспорт, — объясняет заведующий сектором автомобильных дорог акимата Караганды Дидар Кабаев. — Потом подсыпаем песко-соляной смесью опасные перекрестки и путепроводы. Затем уже переходим на большие внутриквартальные улицы.

Всего в Караганде от снега положено очищать 250 улиц, 161 из них находятся в районе Казыбекбийском и 89 — в Октябрьском районе. Кроме них зимнему содержанию подлежат 210 внутриквартальных проездов.

— В течение трех-четырех часов после снегопада дорожные службы занимаются подсыпкой дорог, — объясняет чиновник. – После этого проходит работа по формированию валов и очистки проезжей части. Отмечу, что очистка дорог происходит по всем секторам одновременно. Нет такого, чтобы сначала убирали снег в центре города, потом на Юго-Востоке, потом в Майкудуке и других районах.