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Дороги чистят круглосуточно
В феврале в Караганде выпало снега больше, чем предусмотрено по норме. Бураны добавили хлопот дорожным службам. Из-за большого количества осадков им приходится работать в двухсменном режиме.
На борьбу со снегом каждый день выезжает около 180 специализированных машин и выходит почти 120 дорожных рабочих. Дороги чистят силами двух организаций. В районе имени Казыбек би работает КГП «Благоустройство», а в Октябрьском – ТОО «Ролан». Власти уверяют, что серьезных проблем у дорожников нет. Разве что не хватает техники для вывоза такого большого количества снега. Чтобы ее решить нанимают спецтехнику со стороны.
— По технологии сначала мы обеспечиваем проезд по тем улицам, где ходит общественный транспорт, — объясняет заведующий сектором автомобильных дорог акимата Караганды Дидар Кабаев. — Потом подсыпаем песко-соляной смесью опасные перекрестки и путепроводы. Затем уже переходим на большие внутриквартальные улицы.
Всего в Караганде от снега положено очищать 250 улиц, 161 из них находятся в районе Казыбекбийском и 89 — в Октябрьском районе. Кроме них зимнему содержанию подлежат 210 внутриквартальных проездов.
— В течение трех-четырех часов после снегопада дорожные службы занимаются подсыпкой дорог, — объясняет чиновник. – После этого проходит работа по формированию валов и очистки проезжей части. Отмечу, что очистка дорог происходит по всем секторам одновременно. Нет такого, чтобы сначала убирали снег в центре города, потом на Юго-Востоке, потом в Майкудуке и других районах.
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Снег, не выпадай так. Не положено же.
Maks
21 февраля, 2017 в 14:27
Живу в самом центре Караганды, за 2 дня видел только 1 погрузчик и 3 рабочих…Чистили снег от ул. Нуркена Абдирова до остановки ЦУМ более 3 часов…Это очень КРУТО!!!
Александр
21 февраля, 2017 в 16:09
Тяжелая выпала на них доля. НО! При этом кто давал им права нарушать ПДД? Постоянно создают аварийные ситуации на перекрестках, перекрывая дорогу и выезжая на красный свет
Мистер очевидность
21 февраля, 2017 в 16:20
ай Моська знать она сильна… надо же ПРИРОДЕ устанавливают Норму осадков!!!
А ректоров вузов берут из за границы!
Гульбала
21 февраля, 2017 в 16:42