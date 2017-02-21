Приговор балхашским террористам оставили без изменений

Салафиты пытались оспорить решение суда первой инстанции

Во вторник, 21 февраля, в областном суде рассмотрели апелляционные жалобы жителей Балхаша осужденных за терроризм. Они планировали серию терактов по области, в том числе захват российской воинской части. В начале декабря члены группы получили от 10 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Коллегия оставила приговор без изменений.

9 декабря суд признал восемь членов банды виновными в создании террористической группы. Амиру группы дали 14 лет колонии. Еще во время следствия он признал свою вину и указал на места схронов с оружием и боеприпасами. Балхащцы закопали оружие в огороде родительского дома. Примеру руководителя группы последовали и остальные члены террористической ячейки. Вероятно, они надеялись, что признание вины поможет им заключить процессуальное соглашение со следствием. Однако прокурор не пошел на сделку.

Еще трем членам группы суд назначил по 12 лет колонии строгого режима с конфискацией. Одному члену ячейки салафитов суд назначил 11 лет колонии строго режима с конфискацией. Оставшимся двум салафитам дали 10 лет колонии строгого режима также с конфискацией.

Известно, что приговор оспаривали не все осужденные. Один из балхашцев не подавал апелляционную жалобу. В итоге коллегия областного суда пересмотрела дело в закрытом режиме. Всем осужденным приговор оставили без изменений.