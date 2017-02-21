В Караганде труппа Санкт-Петербургского театра поставит детский спектакль (Видео)

Она презентуют новый взгляд на Василису Премудрую

Наш город посетит труппа Санкт-Перербургского театра рое-оперы. В 15:00 на сцене Дома Культуры Горняков они поставят детский спектаклю «Василиса Премудрая». По словам организаторов спектакля, он будет далек от классической сказки, которую всем нам читали в детстве. Так, например, Иван Царевич окажется посредственным и не очень далеким мужем Василисы, а вот Баба Яга и Кощей Бессмертный — мудрыми и вполне себе милыми героями, которые подружатся в Василисой. Основной же урок спектакля будет заключаться в том, что не нужно проводить слишком много времени за компьютером и перед телевизором, забывая о значении книг и пренебрегая чтением.

Билеты уже есть в продаже. Спектакль состоится 25-го февраля.