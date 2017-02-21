Из-за бурана рабочим в Караганде пришлось идти до офиса более километра пешком

Специальный автобус не смог довезти пассажиров до офиса на руднике «Нурказган». Он увяз в перемётах.

Заснеженная погода в Карагандинской области приносит много неудобств как транспорту, так и пешеходам. Сегодня в Караганде из-за бурана сотрудникам рудника «Нурказган» пришлось пройти более километра до работы пешком – развозка просто увязла в перемётах. Сообщает Informburo.kz.

Люди были вынуждены выйти из автобуса и пройти более километра пешком по большим сугробам. Рабочий транспорт не смог проехать из-за застрявших на трассе других пассажирских автобусов.