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Специальный автобус не смог довезти пассажиров до офиса на руднике «Нурказган». Он увяз в перемётах.
Заснеженная погода в Карагандинской области приносит много неудобств как транспорту, так и пешеходам. Сегодня в Караганде из-за бурана сотрудникам рудника «Нурказган» пришлось пройти более километра до работы пешком – развозка просто увязла в перемётах. Сообщает Informburo.kz.
Люди были вынуждены выйти из автобуса и пройти более километра пешком по большим сугробам. Рабочий транспорт не смог проехать из-за застрявших на трассе других пассажирских автобусов.
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