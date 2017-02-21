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Два миллиарда тенге выделили в Министерстве образования, чтобы пригласить иностранных топ-менеджеров руководить казахстанскими вузами.
Иностранных специалистов будут привлекать в рамках государственной программы развития образовании и науки. На неё из республиканского бюджета уже выделено более двух миллиардов тенге, сообщили в пресс-службе МОН РК. Сообщает Informburo.kz.
«Программа рассчитана на 2016-2018 годы. По ней в прошлом году уже были приглашены 22 иностранца, которым предоставили работу в 11 вузах страны. На их оплату государство выделило 115,5 миллиона тенге», – пояснили в министерстве.
В текущем году будут приглашены 40 топ-менеджеров. Правительство готово заплатить им за работу 981,5 миллиона тенге. На 2018 год заложена аналогичная сумма – 981,5 млн тенге. В МОНе убеждены, что зарубежные специалисты будут способствовать развитию менеджмента в вузах.
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Офигеть, по 2лимона каждому иностранному «спесалисту» в месяц. Вот они поржут между собой над тупыми аборигенами.
Lex
21 февраля, 2017 в 15:04
позор!!! нужно и преподавателей всех поменять, а своих туда студентами!
Гульбала
21 февраля, 2017 в 16:39