Казахстанские вузы возглавят зарубежные топ-менеджеры

Два миллиарда тенге выделили в Министерстве образования, чтобы пригласить иностранных топ-менеджеров руководить казахстанскими вузами.

Иностранных специалистов будут привлекать в рамках государственной программы развития образовании и науки. На неё из республиканского бюджета уже выделено более двух миллиардов тенге, сообщили в пресс-службе МОН РК. Сообщает Informburo.kz.

«Программа рассчитана на 2016-2018 годы. По ней в прошлом году уже были приглашены 22 иностранца, которым предоставили работу в 11 вузах страны. На их оплату государство выделило 115,5 миллиона тенге», – пояснили в министерстве.

В текущем году будут приглашены 40 топ-менеджеров. Правительство готово заплатить им за работу 981,5 миллиона тенге. На 2018 год заложена аналогичная сумма – 981,5 млн тенге. В МОНе убеждены, что зарубежные специалисты будут способствовать развитию менеджмента в вузах.