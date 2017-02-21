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Инцидент расследуется
Пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау» сообщает, что вечером 20 февраля на шахте Саранская без признаков жизни нашли электрослесаря.
-В данный момент ведется расследование. Согласно трудовому кодексу Республики Казахстан в период расследования информация не разглашается, а по его окончанию, полученные данные сообщаются только близким родственникам или доверенным лицам, — прокомментировали в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».
Напомним, ранее в пресс-службе компании подтвердили, что на одном из предприятий скончался рабочий.
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