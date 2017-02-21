Осудили карагандинца за кражу одежды и обуви из «Сити Молла»

Ему назначили ограничение свободы сроком на два с половиной года

Осудили карагандинца, который промышлял кражей одежды и обуви из бутиков торгового центра «Сити Молл». Ему назначили ограничение свободы сроком на два с половиной года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Видимо, молодой человек рассчитывал на невнимательность продавцов и неисправную работу рамок, установленных в бутиках. В первый раз он обокрал отдел «Adidas». Он вошел в него, снял свою верхнюю одежду, надел фирменную куртку за 52 500 тенге и вышел из бутика.

Второй эпизод произошел в этом же торговом доме, но в бутике «FLO». В мужском зале он увидел кроссовки фирмы Puma, которые стоили 34990 тенге. Парень вытащил их из коробки и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, вынес товар.

Третий эпизод произошел в отделе «Спортмастер». Здесь парень украл спортивную куртку фирмы Colombia, которая стоила 60 990 тенге. Злоумышленник спрятал ее в свой рюкзак и попытался уйти. Однако его задержали.

Прошло следствие и суд. Казыбекбийский районный суд признал карагандинца винновым в кражах. Его приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком 2 года 6 месяцев, с конфискацией имущества.