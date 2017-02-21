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Ему назначили ограничение свободы сроком на два с половиной года
Осудили карагандинца, который промышлял кражей одежды и обуви из бутиков торгового центра «Сити Молл». Ему назначили ограничение свободы сроком на два с половиной года. Приговор еще не вступил в законную силу.
Видимо, молодой человек рассчитывал на невнимательность продавцов и неисправную работу рамок, установленных в бутиках. В первый раз он обокрал отдел «Adidas». Он вошел в него, снял свою верхнюю одежду, надел фирменную куртку за 52 500 тенге и вышел из бутика.
Второй эпизод произошел в этом же торговом доме, но в бутике «FLO». В мужском зале он увидел кроссовки фирмы Puma, которые стоили 34990 тенге. Парень вытащил их из коробки и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, вынес товар.
Третий эпизод произошел в отделе «Спортмастер». Здесь парень украл спортивную куртку фирмы Colombia, которая стоила 60 990 тенге. Злоумышленник спрятал ее в свой рюкзак и попытался уйти. Однако его задержали.
Прошло следствие и суд. Казыбекбийский районный суд признал карагандинца винновым в кражах. Его приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком 2 года 6 месяцев, с конфискацией имущества.
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Воровство конечно нужно наказывать, но конфискация имущества за кражу шмоток на 150тыс это только в нашем «государстве» может быть! Что за дебилизм такой? Всякие ездюки убивают людей и условными сроками отделываются, а тут… Вот забрали у человека всю собственность, выйдет он потом из заключения «гол как сокол», чем он заниматься станет? Общественно-полезными делами?
Гражданин
21 февраля, 2017 в 14:57
Страшно становится жить! Могут подставить любого человека за кражу и конфискуют собственность
Am1Go
21 февраля, 2017 в 16:10