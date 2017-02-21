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«Нет власти, чтобы заставить бандитсвующие компании исполнять закон».
Несмотря на буран, сегодня в шахтинский дворец культуры съехались шахтеры-инвалиды со всей области. Нужно было решить, что делать с рабочей комиссией, образованной по инициативе вице-министра труда и социальной защиты Светланы Жакуповой. В состав комиссии вошли представители покалеченных в шахтах рабочих. Активисты несколько раз ездили в министерство, встречались с высокопоставленными чиновниками. Требовали вернуть отобранные регрессные выплаты. Однако прошло уже полтора года, а воз и ныне там. Ничего не изменилось.
Прежде всего регрессников не устраивают нововведения, которые протащили в закон два года назад. Напомним их суть. После того, как травмировавшийся достигает пенсионного возраста, страховая компания перестает выплачивать ему компенсацию за вред, причиненный здоровью на производстве. После 63-х инвалиды остаются только лишь с государственной пенсией. А этих денег чаще всего не хватает на дорогостоящие медицинские процедуры. Шахтеры обращаются в суды. И выигрывают: бремя выплаты регрессных возлагается на «МитталСтил Темиртау». Т есть только после решения суда компания начинает платить. Такое положение регрессников возмущает.
— По существу требования горняков не касаются изменений в законодательство, — говорит общественник Павел Шумкин. – Но законы не исполняются. Если горняки выигрывают суды, компания потихоньку платит. А те, кто не может добраться до суда, остаются ни с чем. Получается, что «МитталСтил», как говорил Мимино, нас совсем уважает. Рядовой прокурор должен прийти и остановить предприятие, сказать: или выполняй закон, по которому ты должен платить своим искалеченным, или ответишь. Но этого не происходит.
— В чем, по-вашему, корень проблемы?
— В 1998 году было коварно изменено законодательство. Шахтерам, которые должны были в 50 лет выходить на пенсию, абсолютно варварски прибавили еще 13 лет. А поскольку люди физически в таком возрасте много вытянуть не могут, они начали ломаться. Количество инвалидов стало расти в геометрической прогрессии. По нашим данным, с нескольких сот по Казахстану до нынешних шести с лишним тысяч! Тогда запели свою песню страховые компании. Потому что они хотели нажиться на горняках, когда страховое дело еще только становилось на крыло. Они оптом через директоров застраховали всех рабочих. А потом в связи с тем, что отодвинули срок выхода на пенсию, люди стали травмироваться в очень больших пропорциях, которые совершенно не предполагались и не просчитывались. Страховщики пошли в минус, стали судиться с «Митталом». Этот бой продолжается до сих пор! Мы разбирались в его причинах на рабочей комиссии. Но комиссия ничего решить не может. И у прокуратуры нет власти, чтобы заставить бандитсвующие компании исполнять закон. Нам говорят: мол, когда рабочая группа придет к какому-то решению, мы будем действовать. Это что такое? Получается, что я, Штрек иТомилова выше прокуратуры? На самом деле, этот вопрос по регрессникам вытягивают только от выборов к выборам, спекулируют на людской беде бесчеловечно, бессердечно.
Регрессникам, собравшимся в шахтинском ДК, объяснили, что рабочая комиссия, заседающая время от времени в Астане, ничего изменить не может. Тогда люди – около сотни инвалидов – подписались под обращением к премьер-министру. Регрессник требуют наделить комиссию реальными полномочиями.
— Полтора года – и никаких результатов нет, — добавляет председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов. – Мы пришли к выводу, что созданная комиссия не эффективна. Уже полтора года национальный банк все делает по регрессникам непонятные расчеты. А нужно всего-то вернуть то, что забрали — вот и все расчеты. Мы просим премьер-министра убрать Жакупову и дать в комиссию тех людей от правительства, которые действительно могут что-то решать.
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Сегодня (21.02) не смотря на приличный буран, шахтеры-инвалиды и «мини-пенсионеры» собрались в Шахтинске решать что же делать с рабочей комиссией, которую полтора года назад создала Жакупова С.К. Последний раз она была в Шахтинске в сентябре месяце и с того времени никаких положительных сигналов от Министерства не приходят, не смотря на постоянные звонки из Караганды.
. Обсудив свое положение горняки вынесли Резолюцию в которой:
1. Решили обратится напрямую к министру с требованием или дать Жакуповой реальные полномочия что то решать или браться за решение «горных вопросов» самой.
2. Обратится и премьер минитру с таким предложением.
3. Не обращаться пока в международные инстанции пока не пройдены все республиканские.
4. Увеличить количество рабочей группы до необходимого при поездке в Астану.
5 Посетить рабочей группой Генерального прокурора.
6. Предложить участвовать в работе группы парламентариям.
В качестве личной ответственности за предложенное присутствующие горняки подписали необходимое обращение.
Штрек Иван
21 февраля, 2017 в 21:17
Эх, что сказать, психологическая зрелость, — это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоих комментариях, ни в твоём мнении…
Ильдар Репкин
21 февраля, 2017 в 22:01