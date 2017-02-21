Регрессники не хотят работать с вице-министром Жакуповой

«Нет власти, чтобы заставить бандитсвующие компании исполнять закон».

Несмотря на буран, сегодня в шахтинский дворец культуры съехались шахтеры-инвалиды со всей области. Нужно было решить, что делать с рабочей комиссией, образованной по инициативе вице-министра труда и социальной защиты Светланы Жакуповой. В состав комиссии вошли представители покалеченных в шахтах рабочих. Активисты несколько раз ездили в министерство, встречались с высокопоставленными чиновниками. Требовали вернуть отобранные регрессные выплаты. Однако прошло уже полтора года, а воз и ныне там. Ничего не изменилось.

Прежде всего регрессников не устраивают нововведения, которые протащили в закон два года назад. Напомним их суть. После того, как травмировавшийся достигает пенсионного возраста, страховая компания перестает выплачивать ему компенсацию за вред, причиненный здоровью на производстве. После 63-х инвалиды остаются только лишь с государственной пенсией. А этих денег чаще всего не хватает на дорогостоящие медицинские процедуры. Шахтеры обращаются в суды. И выигрывают: бремя выплаты регрессных возлагается на «МитталСтил Темиртау». Т есть только после решения суда компания начинает платить. Такое положение регрессников возмущает.

— По существу требования горняков не касаются изменений в законодательство, — говорит общественник Павел Шумкин. – Но законы не исполняются. Если горняки выигрывают суды, компания потихоньку платит. А те, кто не может добраться до суда, остаются ни с чем. Получается, что «МитталСтил», как говорил Мимино, нас совсем уважает. Рядовой прокурор должен прийти и остановить предприятие, сказать: или выполняй закон, по которому ты должен платить своим искалеченным, или ответишь. Но этого не происходит.

— В чем, по-вашему, корень проблемы?

— В 1998 году было коварно изменено законодательство. Шахтерам, которые должны были в 50 лет выходить на пенсию, абсолютно варварски прибавили еще 13 лет. А поскольку люди физически в таком возрасте много вытянуть не могут, они начали ломаться. Количество инвалидов стало расти в геометрической прогрессии. По нашим данным, с нескольких сот по Казахстану до нынешних шести с лишним тысяч! Тогда запели свою песню страховые компании. Потому что они хотели нажиться на горняках, когда страховое дело еще только становилось на крыло. Они оптом через директоров застраховали всех рабочих. А потом в связи с тем, что отодвинули срок выхода на пенсию, люди стали травмироваться в очень больших пропорциях, которые совершенно не предполагались и не просчитывались. Страховщики пошли в минус, стали судиться с «Митталом». Этот бой продолжается до сих пор! Мы разбирались в его причинах на рабочей комиссии. Но комиссия ничего решить не может. И у прокуратуры нет власти, чтобы заставить бандитсвующие компании исполнять закон. Нам говорят: мол, когда рабочая группа придет к какому-то решению, мы будем действовать. Это что такое? Получается, что я, Штрек иТомилова выше прокуратуры? На самом деле, этот вопрос по регрессникам вытягивают только от выборов к выборам, спекулируют на людской беде бесчеловечно, бессердечно.

Регрессникам, собравшимся в шахтинском ДК, объяснили, что рабочая комиссия, заседающая время от времени в Астане, ничего изменить не может. Тогда люди – около сотни инвалидов – подписались под обращением к премьер-министру. Регрессник требуют наделить комиссию реальными полномочиями.

— Полтора года – и никаких результатов нет, — добавляет председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов. – Мы пришли к выводу, что созданная комиссия не эффективна. Уже полтора года национальный банк все делает по регрессникам непонятные расчеты. А нужно всего-то вернуть то, что забрали — вот и все расчеты. Мы просим премьер-министра убрать Жакупову и дать в комиссию тех людей от правительства, которые действительно могут что-то решать.