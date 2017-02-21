В Абае пропал 22-летний парень

К поиску подключились волонтеры

16-го февраля в Абае после посещения одного из местных кафе пропал 22-летний Темирлан Жумабеков. Известно, что Темирлан отдыхал с другом в кафе «Визит». В какой-то момент он неожиданно вскочил из-за стола и вышел на улицу. По всей видимости, он планировал вернуться за столик, так как не взял верхнюю одежду. По словам очевидцев, Темирлан сел в легковую машину у кафе.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года из этого же кафе при похожих обстоятельствах пропал еще один молодой человек. Его поиски до сих пор ничего не дали.

Сейчас известно, что до того, как пропасть, Темирлан служил в войсковой части города Абая кинологом. Его уволили с должности незадолго до исчезновения, но об этом не знал никто из его друзей.

Сейчас к поискам молодого человека подключились не только сотрудники полиции, но и волонтеры. Пока молодого человека не нашли.