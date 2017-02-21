«Есть собаку — это новая мода»

Волонтёры устали бороться с продавцами собачьего мяса

Продажа собак на убой в рестораны давно налаженный бизнес. Особенно ценными считаются животные с рыжей или чёрной шерстью, но лучше всего хаски и маламуты. Большие псы отличаются кротким нравом, а самое главное — у них очень жирное мясо. Отходов с приготовления собаки мало: мясо — клиентам, шкуру и шерсть — на продажу, жир по прежнему считают лечебным средством. Сто грамм собачьего жира стоят около тысячи тенге, хотя такая торговля запрещена законом.

Зоозащитники из Караганды и Темиртау составляют списки телефонов людей, которые регулярно берут барбосов, а потом исчезают. Нет сомнений в том, что животные становятся чьей-то пищей. Недавно волонтёр из Темиртау, Ксения, потеряла своего питомца.

— Двое парней забрали собаку, когда меня не было дома,- рассказывает она.- Им ее моя мама отдала, они сказали, что отвезут пса в Березники. Я их искала и нашла. Только там уже стало понятно, что они, скорее всего, животных на мясо сдают. У нас есть собаку — новая мода. Это бизнес поставленный на поток, и никто с ним не борется. Потому что люди, которые могут изменить ситуацию, и сами ходят в эти рестораны.

Ксения всё ещё надеется, что сможет вернуть собаку домой.