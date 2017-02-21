Карагандинский центр занятости пойдет в народ

В субботу, 25 февраля, горожанам расскажут о программах занятости и пенсионном обеспечении

Карагандинский центр занятости населения пойдет в народ. Его специалисты и чиновники расскажут горожанам о программах по трудоустройству, дадут консультации о получении жилья, а также ответят на вопросы о пенсионном обеспечении. Это мероприятие пройдет в субботу, 25 февраля, в торговом доме «Таир» с 10.00 до 15.00. Городские власти приглашают сюда всех желающих задать вопросы о социальном обеспечении и получить помощь в трудоустройстве.