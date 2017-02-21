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Ему подарили автомобиль
21 февраля в спорткомплексе Жастар прошло награждение самбиста Беимбета Канжанова, который стал чемпионом мира еще в 2015. Спортсмена чествовали на открытии чемпионата по самбо. Сразу после торжественного открытия мероприятия ему вручили ключи от автомобиля.
— Лучше поздно, чем никогда,- сказал основатель казакша курес в Караганде Кайдар Канжанов, вручая подарок. — Вы же знаете, каким кризисным годом в стране был 2016.-Раньше просто не получилось. Обид и претензий у Беимбета не возникло…
Сам борец выразил благодарность организаторам чемпионата. В этом году он женился, поэтому, по его словам, подарок пришелся как нельзя кстати.
бо.
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Стал чемрионом….
Lol
21 февраля, 2017 в 19:32