Карагандинскому самбисту вручили приз спустя два года после победы

Ему подарили автомобиль

21 февраля в спорткомплексе Жастар прошло награждение самбиста Беимбета Канжанова, который стал чемпионом мира еще в 2015. Спортсмена чествовали на открытии чемпионата по самбо. Сразу после торжественного открытия мероприятия ему вручили ключи от автомобиля.

— Лучше поздно, чем никогда,- сказал основатель казакша курес в Караганде Кайдар Канжанов, вручая подарок. — Вы же знаете, каким кризисным годом в стране был 2016.-Раньше просто не получилось. Обид и претензий у Беимбета не возникло…

Сам борец выразил благодарность организаторам чемпионата. В этом году он женился, поэтому, по его словам, подарок пришелся как нельзя кстати.

бо.