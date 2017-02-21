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Карагандинцы стали больше беспокоится за безопасность своих детей в сети
Внезапный всплеск интереса к суицидальным группам «Море китов», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20» прокатился по всему СНГ в конце января. Массовая паника в соцсетях и чатах была излишней, однако заставила родителей задумать о безопасность детей в интернете. Школьные психологи советуют чаще общаться с ребёнком, строить демократичные отношения. И, одновременно, предлагают контролировать жизнь чада в интернете. Просматривать историю в браузере, в соцсетях анализировать паблики и друзей.
О том, что родители беспокоятся об интернет-безопасности детей, говорят и в компании «Казахтелеком». Для абонентов есть услуга «Родительский контроль», которая позволяет ограничить доступ к контенту в интернете со всех девайсов. С начала года контроль подключили почти три тысячи человек. В фирме связывают этот интерес с недавними волнениями из-за «групп смерти». Разумеется, этот вариант не панацея, потому как услуга действует только дома.
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на правах рекламы? Какой родительский контроль? Да сейчас весь интернет молодёжный он на мобиле, чихать они хотели на стационарный или ноутбук.
Ильдар Репкин
21 февраля, 2017 в 21:57
Пусть вещают.Это во благо.мало ли. Убережем детей любыми способами.Любые способы приветствуются
Карагандинка
21 февраля, 2017 в 22:24