Родительский контроль в интернете

Карагандинцы стали больше беспокоится за безопасность своих детей в сети

Внезапный всплеск интереса к суицидальным группам «Море китов», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20» прокатился по всему СНГ в конце января. Массовая паника в соцсетях и чатах была излишней, однако заставила родителей задумать о безопасность детей в интернете. Школьные психологи советуют чаще общаться с ребёнком, строить демократичные отношения. И, одновременно, предлагают контролировать жизнь чада в интернете. Просматривать историю в браузере, в соцсетях анализировать паблики и друзей.

О том, что родители беспокоятся об интернет-безопасности детей, говорят и в компании «Казахтелеком». Для абонентов есть услуга «Родительский контроль», которая позволяет ограничить доступ к контенту в интернете со всех девайсов. С начала года контроль подключили почти три тысячи человек. В фирме связывают этот интерес с недавними волнениями из-за «групп смерти». Разумеется, этот вариант не панацея, потому как услуга действует только дома.