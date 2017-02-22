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«Улицы перекрывать не будем!»
Общественники предлагают создать в Караганде Наурыз-парк. В нем можно будет проводить народные гуляния как в праздник весеннего равноденствия, так и по другим замечательным поводам. И не нужно будет перекрывать движение по проспекту Бухар жырау.
Гулять так в парке!
Празднование Наурыза вызывает у карагандинцев одновременно и положительные, и негативные эмоции. С одной стороны люди радуются приходу весны, а с другой переживают из-за того, что добираться до места народных гуляний им придется по пробкам. Ведь ежегодно 21 марта перекрывают проспект Бухар жырау, чтобы устроить там импровизированный аул. Эту и другие проблемы в эфире телеканала «Казахстан-Караганды» обсудили общественники, предприниматели и чиновники.
— Мы ежегодно празднуем Наурыз и каждый раз наступаем на одни и те же грабли! — констатировал член Общественного совета Караганды Жанибек Садыканов. — Почему бы нам не определить какую-то новую площадку? Вот в позапрошлом году Наурыз отмечали в парке. Мне понравилось. И дороги не были перекрыты, и в парке было красиво.
Коллеги-общественники эту идею не отвергли и принялись ее развивать. Одни предложили устраивать народные гуляние в парке Победы, а другие — создать в Караганде совершенно новый парк. Ведь земли у нас хватает.
— Пустырь на Юго-Востоке можно превратить в Наурыз-парк, — сказал бизнесмен Ерлан Ашимов. — Можно выкопать там много лунок и продавать саженцы. Люди будут покупать их, сажать и гордиться тем, что благодаря им появилось новое дерево.
— Вы хорошую идею предлагаете, — отозвался руководитель областного управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев. — Что плохого в том, чтобы создать новый парк и назвать его «Наурыз»? Это было бы просто здорово.
— Я против! — не согласился Жанибек Садыканов. — Мне кажется, надо развивать центральный парк. В нем надо устанавливать переносные юрты и проводить праздничные мероприятия. А те бизнесмены, которые весь год в парке работают на себя, пусть в Наурыз поработают для людей.
Пока неизвестно, как и где карагандинцы будут гулять на Наурыз в этом году. Чиновники пока только готовят концепцию праздника.
— Я обещаю, что в этом году мы улицы перекрывать не будем, — заявил во время записи телепередачи начальник управления культуры. — Место мы еще выбираем. Я думаю, оно будет хорошее. Центральный парк культуры и отдыха тоже будет работать.
Смотрите, но не входите!
Другая проблема, которую затронули общественники, касается доступа в юрты. Их по указанию сверху ставят госорганы, коммунальные предприятия, вузы и колледжи. Каждый пытается украсить свою юрту. Для городских жителей все это в диковинку. Каждый хочет войти внутрь и посмотреть на убранство традиционных казахских жилищ. Но посторонних туда не пускают. Обычно юрты, в которых накрывают достархан, ставят для своих.
— Вот я пришел на Наурыз, — привел пример Жанибек Садыканов. — У меня двое детей. Они увидели юрту и кричат, что хотят в нее зайти. Вот что делать? Как объяснить детям, что там агашки сидят и что туда нельзя?
Реакция чиновников на этот более чем актуальный вопрос поразила людей, присутствующих в студии.
— Они всегда были открыты! Из года в год! — заявил сотрудник отдела внутренней политики акимата Караганды Баглан Рахимжанов. — Зачем тогда юрты ставить?
Тут участники телепередачи принялись доказывать чиновнику, что он не прав.
— Они всегда закрыты! — добавил предприниматель Ерлан Ашимов. — А возле самых больших юрт обычно стоит охрана.
Когда спор закончился, участники передачи стали делиться идеями, как улучшать организацию праздника. Не лишним было бы поставить большую юрту и демонстрировать ее убранство, посуду, предметы быта, а также показывать театрализованные сценки о национальных традициях казахов. Ведь не из одних только тоев состояла их жизнь. А рядом с юртами можно утраивать для народа соревнования по национальным играм.
— Все это мы ежегодно проводим! — заявил глава управления культуры Еркебулан Агимбаев. — Просто все видят только то, как едят! Ну, не смотри! Не ходи ты в эту юрту!
Красота к Наурызу
Еще один вопрос, который подняли во время телепередачи, касался украшения города к Наурызу. Известно, что на это в бюджете заложено около 5 миллионов тенге. Купят ли какие-то новые элементы уличного оформления — пока неясно. А надо бы. Ведь последний раз их приобретали в 2014 году. Тогда на улицах Караганды появились светящиеся тюльпаны, разноцветные арки и гигантские вазы с цветами.
— В этом году город к Наурызу будут оформлять с начала марта, — сообщил сотрудник акимата Баглан Рахимжанов. — Объясню, почему за месяц вперед. Чтобы заранее создать праздничную атмосферу. По всему городу установят 20 билбордов на праздничную тематику. На LED-экранах будут транслировать видеоролики с поздравлениями. Мы установим малые архитектурные формы, флаги…
— Мы видим, что на праздничное оформление из бюджета выделяются хорошие деньги, — сказала член Общественного совета Караганды Найля Каирбекова. — Будет ли в этот раз что-то новое, живое, кроме тех тюльпанов, к которым мы уже привыкли?
К сожалению, на этот вопрос чиновник не ответил. Он объяснил, что сейчас завершаются тендерные процедуры. О новинках в оформлении Караганды станет известно только тогда, когда определится подрядчик, который и будет закупать уличные украшения.
Вместе с тем члены Общественного совета высказали претензии к развлекательной программе на Наурыз. Из года в год она одна и та же: песни и танцы местных коллективов. А хочется чего-то нового и оригинального.
До Наурыза остался всего месяц. Общественники понимают, что власти не успеют воплотить их идеи. Но они надеются, что чиновники услышат их предложения и хотя бы организуют Наурыз с удобством для народа.
Аким Павлодарской области Булат Бакауов предложил отмечать Наурзы не в марте, а в апреле. Такое оригинальное предложение он озвучил на своей отчетной встрече. Чиновник объяснил, почему хочет перенести праздник. Оказывается, все дело в погоде. В северных областях Казахстана в марте еще холодно. А ведь Наурыз – это весенний праздник.
— 22 марта в нашем регионе все еще зимняя погода, – сказал аким на отчетной встрече с населением. – Я считаю, когда наступит апрель, мы подберем место и вместе отметим этот праздник. Если общественность отнесется к этому положительно, то мы будем работать в этом направлении.
Народ активно обсуждает идею чиновника в социальных сетях. Большинство интернет-пользователей против. Ведь этот праздник испокон веков отмечали в марте.
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Кому нужны эти юрты? В них набивают свои желудок только избранные агашки. Простым людям даже не открывают дверь, что бы дети хотя бы посмотрели как выглядела юрта изнутри. Пусть на литейщики ставят и сами там хавают. Хоть автомобильное движение не будут усложнять.
vfvfvfv
22 февраля, 2017 в 09:53
На литейщике «им» самое место.
02556
22 февраля, 2017 в 10:43
Можно туда попасть, если проявить известное проворство. Несколько лет назад получилось проникнуть и сфоткаться — правда, тут же был изгнан.
Александр
22 февраля, 2017 в 11:00
Согласен с вами! Всех пузанов в Сортировку!
злой дамир
22 февраля, 2017 в 11:10
Широчайшей души мы люди. За месяц до даты голову ломаем, как бы изощренней День весеннего равноденствия справить. Прямо-таки проблема из проблем, самый смак и цимес. Небось, в Европах и Сингапурах так концептуально не подходят к «празднованию праздников», бездушные они, бездуховные, проникновенно пить-есть-закусывать ни черта не умеют. Да-с, пословица «делу-время, потехе-час» явно не про нас.
Правельный Ариентир
22 февраля, 2017 в 10:40
Больше деньги некуда девать? Вы их найдите для нормального содержания имеющихся парков, а то каждый год саженцы высаживают деньги списывают, а из саженцев деревья почему то не вырастают, просто аномалия какая то
AnDrEi
22 февраля, 2017 в 10:48
В том году только одна юрта была открыта, это юрта музея и там очень интересно рассказывали про историю. Но пройти туда было очень трудно, все остальные стояли либо с охраной, либо с закрытыми дверями. А дети ходят и спрашивают для кого этот праздник? И действительно для кого? Или чтобы мы детям с ранних лет показывали что у нас есть агашки, чтобы им было к чем стремиться в будущем?
5559999
22 февраля, 2017 в 10:58
Ну наконец-то додумались перенести празднования в парк! Места ведь там достаточно.
В каком из парков проводить празднования, должны решить горожане. Проведите голосование на каком либо из сайтов.
Вадим
22 февраля, 2017 в 11:00
В прошлом году пугали штрафами тех, кто не будет пускать в юрты, и все равно ни в одну юрту детей не пустили посмотреть как там внутри. Сказали, ждите пока аким проедет и юрты посмотрит, якобы потом пустим, но 2 часа ждать пока пройдет аким и запустят в юрту — глупо, еще и не факт, что пустили бы!Зачем тогда их вообще ставить?!? Мне не нужно угощение и прочее, я просто ребенку хочу показать культуру и быт нашего народа.
Лизаветта
22 февраля, 2017 в 11:30