В Караганде предлагают создать Наурыз-парк

«Улицы перекрывать не будем!»

Общественники предлагают создать в Караганде Наурыз-парк. В нем можно будет проводить народные гуляния как в праздник весеннего равноденствия, так и по другим замечательным поводам. И не нужно будет перекрывать движение по проспекту Бухар жырау.

Гулять так в парке!

Празднование Наурыза вызывает у карагандинцев одновременно и положительные, и негативные эмоции. С одной стороны люди радуются приходу весны, а с другой переживают из-за того, что добираться до места народных гуляний им придется по пробкам. Ведь ежегодно 21 марта перекрывают проспект Бухар жырау, чтобы устроить там импровизированный аул. Эту и другие проблемы в эфире телеканала «Казахстан-Караганды» обсудили общественники, предприниматели и чиновники.

— Мы ежегодно празднуем Наурыз и каждый раз наступаем на одни и те же грабли! — констатировал член Общественного совета Караганды Жанибек Садыканов. — Почему бы нам не определить какую-то новую площадку? Вот в позапрошлом году Наурыз отмечали в парке. Мне понравилось. И дороги не были перекрыты, и в парке было красиво.

Коллеги-общественники эту идею не отвергли и принялись ее развивать. Одни предложили устраивать народные гуляние в парке Победы, а другие — создать в Караганде совершенно новый парк. Ведь земли у нас хватает.

— Пустырь на Юго-Востоке можно превратить в Наурыз-парк, — сказал бизнесмен Ерлан Ашимов. — Можно выкопать там много лунок и продавать саженцы. Люди будут покупать их, сажать и гордиться тем, что благодаря им появилось новое дерево.

— Вы хорошую идею предлагаете, — отозвался руководитель областного управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев. — Что плохого в том, чтобы создать новый парк и назвать его «Наурыз»? Это было бы просто здорово.

— Я против! — не согласился Жанибек Садыканов. — Мне кажется, надо развивать центральный парк. В нем надо устанавливать переносные юрты и проводить праздничные мероприятия. А те бизнесмены, которые весь год в парке работают на себя, пусть в Наурыз поработают для людей.

Пока неизвестно, как и где карагандинцы будут гулять на Наурыз в этом году. Чиновники пока только готовят концепцию праздника.

— Я обещаю, что в этом году мы улицы перекрывать не будем, — заявил во время записи телепередачи начальник управления культуры. — Место мы еще выбираем. Я думаю, оно будет хорошее. Центральный парк культуры и отдыха тоже будет работать.

Смотрите, но не входите!

Другая проблема, которую затронули общественники, касается доступа в юрты. Их по указанию сверху ставят госорганы, коммунальные предприятия, вузы и колледжи. Каждый пытается украсить свою юрту. Для городских жителей все это в диковинку. Каждый хочет войти внутрь и посмотреть на убранство традиционных казахских жилищ. Но посторонних туда не пускают. Обычно юрты, в которых накрывают достархан, ставят для своих.

— Вот я пришел на Наурыз, — привел пример Жанибек Садыканов. — У меня двое детей. Они увидели юрту и кричат, что хотят в нее зайти. Вот что делать? Как объяснить детям, что там агашки сидят и что туда нельзя?

Реакция чиновников на этот более чем актуальный вопрос поразила людей, присутствующих в студии.

— Они всегда были открыты! Из года в год! — заявил сотрудник отдела внутренней политики акимата Караганды Баглан Рахимжанов. — Зачем тогда юрты ставить?

Тут участники телепередачи принялись доказывать чиновнику, что он не прав.

— Они всегда закрыты! — добавил предприниматель Ерлан Ашимов. — А возле самых больших юрт обычно стоит охрана.

Когда спор закончился, участники передачи стали делиться идеями, как улучшать организацию праздника. Не лишним было бы поставить большую юрту и демонстрировать ее убранство, посуду, предметы быта, а также показывать театрализованные сценки о национальных традициях казахов. Ведь не из одних только тоев состояла их жизнь. А рядом с юртами можно утраивать для народа соревнования по национальным играм.

— Все это мы ежегодно проводим! — заявил глава управления культуры Еркебулан Агимбаев. — Просто все видят только то, как едят! Ну, не смотри! Не ходи ты в эту юрту!

Красота к Наурызу

Еще один вопрос, который подняли во время телепередачи, касался украшения города к Наурызу. Известно, что на это в бюджете заложено около 5 миллионов тенге. Купят ли какие-то новые элементы уличного оформления — пока неясно. А надо бы. Ведь последний раз их приобретали в 2014 году. Тогда на улицах Караганды появились светящиеся тюльпаны, разноцветные арки и гигантские вазы с цветами.

— В этом году город к Наурызу будут оформлять с начала марта, — сообщил сотрудник акимата Баглан Рахимжанов. — Объясню, почему за месяц вперед. Чтобы заранее создать праздничную атмосферу. По всему городу установят 20 билбордов на праздничную тематику. На LED-экранах будут транслировать видеоролики с поздравлениями. Мы установим малые архитектурные формы, флаги…

— Мы видим, что на праздничное оформление из бюджета выделяются хорошие деньги, — сказала член Общественного совета Караганды Найля Каирбекова. — Будет ли в этот раз что-то новое, живое, кроме тех тюльпанов, к которым мы уже привыкли?

К сожалению, на этот вопрос чиновник не ответил. Он объяснил, что сейчас завершаются тендерные процедуры. О новинках в оформлении Караганды станет известно только тогда, когда определится подрядчик, который и будет закупать уличные украшения.

Вместе с тем члены Общественного совета высказали претензии к развлекательной программе на Наурыз. Из года в год она одна и та же: песни и танцы местных коллективов. А хочется чего-то нового и оригинального.

До Наурыза остался всего месяц. Общественники понимают, что власти не успеют воплотить их идеи. Но они надеются, что чиновники услышат их предложения и хотя бы организуют Наурыз с удобством для народа.