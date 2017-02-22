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Ему придется заплатить государству 317 тысяч тенге
Административный суд Караганды оштрафовал жителя Пришахтинска зато, что он вовремя не сдал казахстанский паспорт. Он должен был сделать это в течение 30 дней после выдачи документа гражданина России. Теперь мужчине придется отдать в доход государства 317 тысяч тенге.
Нарушителя выявили сотрудники Кировского отдела полиции. Они установили, что мужчина нарушил закон «О гражданстве». Он получил российское гражданство 7 декабря 2016 года, но в течение месяца не сдал удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана, хотя был обязан.
В суде мужчина всю вину признал. При том он уточнил, что на руки получил новый паспорт только 13 января 2017 года. Хотя в нем указана другая, более ранняя дата выдачи. Поэтому карагандинец думал, что успеет сдать старые документы в положенный срок. Их полицейские изъяли 30 января.
В итоге суд признал карагандинца виновным в нарушении статьи 496 части 2 Кодекса об административном правонарушении «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства». За это положен штраф в 200 МРП (453 800 тенге). Однако суд снизил это наказание на 30 процентов, то есть до 317660 тенге. Он учел признание вины и то, что раньше карагандинец не привлекался к административной ответственности.
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Ещё одна статья пополнения бюджета? Штрафовать даже тех, кто уже навсегда покидает страну?
Мурат
22 февраля, 2017 в 10:52
ага.. как в песне… Давай дружок, на посошок! .. Чтобы Родину вспоминал.
Ильдар Репкин
22 февраля, 2017 в 11:27
Кошмар — это все, что могу сказать
...
22 февраля, 2017 в 11:23
какое-то гадостное впечатление от государства, получающего такие штрафы на ровном месте. Что такого преступного совершил карагандинец, если документы он получил позже указанного срока (не 7.12.2016, а 13.01.2017)?!
Вообще штрафы административные в КЗ вызывают массу вопросов: такое впечатление, что чиновники и судьи меряют величину штрафов не соотнося с доходами большего населения, а со своими личными. У меня в связи с этим предложение: РЕЗКО УМЕНЬШИТЬ ОКЛАДЫ СУДЕЙ И ПОЛИЦИИ В Казахстане до прожиточного минимума!
999
22 февраля, 2017 в 11:24
А это ничего что в январе в ЦОНах было искусственно созданное столпотворение? Это в суде никак не учли?
Ильдар Репкин
22 февраля, 2017 в 11:30