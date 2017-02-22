Ему придется заплатить государству 317 тысяч тенге
Административный суд Караганды оштрафовал жителя Пришахтинска зато, что он вовремя не сдал казахстанский паспорт. Он должен был сделать это в течение 30 дней после выдачи документа гражданина России. Теперь мужчине придется отдать в доход государства 317 тысяч тенге.
Нарушителя выявили сотрудники Кировского отдела полиции. Они установили, что мужчина нарушил закон «О гражданстве». Он получил российское гражданство 7 декабря 2016 года, но в течение месяца не сдал удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана, хотя был обязан.
В суде мужчина всю вину признал. При том он уточнил, что на руки получил новый паспорт только 13 января 2017 года. Хотя в нем указана другая, более ранняя дата выдачи. Поэтому карагандинец думал, что успеет сдать старые документы в положенный срок. Их полицейские изъяли 30 января.
В итоге суд признал карагандинца виновным в нарушении статьи 496 части 2 Кодекса об административном правонарушении «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства». За это положен штраф в 200 МРП (453 800 тенге). Однако суд снизил это наказание на 30 процентов, то есть до 317660 тенге. Он учел признание вины и то, что раньше карагандинец не привлекался к административной ответственности.
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Ещё одна статья пополнения бюджета? Штрафовать даже тех, кто уже навсегда покидает страну?
Мурат
22 февраля, 2017 в 10:52
ага.. как в песне… Давай дружок, на посошок! .. Чтобы Родину вспоминал.
Ильдар Репкин
22 февраля, 2017 в 11:27
А с каким чувством покидали Казахстан лица уеэжающие в Германию. Вспомните- воровали детей, грабили, цеплялись за любые мелочи. А теперь удивляются почему бизнесмены Германии в Казахстан не идут.
Aborigen
22 февраля, 2017 в 12:06
… Следует отметить немаловажный факт: ни одна(!) из постсоветских центральноазиатских республик (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан) на данный момент не имеет действующего института получения двойного гражданства. Т.е, до середины 2000-х годов, кто заимел дв.гражданство — успел сесть на да стула сразу. Теперь — накося-выкуси. Естественно: массовый отток профессиональных кадров. К примеру, в РФ дают материнский капитал, 12% от суммы сделки при покупке жилья гр.РФ возвращает государство (разовая выплата на одно физ.лицо), 12% при наличии чеков, счетов-фактур возвращается из бюджета на карт-счет (тьфу-тьфу, не пришлось поболеть за гос.счет). Ну, ещё к плюсам можно отнести не до конца разрушенную (в некоторых регионах) систему профилактики проф.заболеваний (санатории и здравницы, типа Ур.Фед.округа, ЮФО). Паспорт РК котируется только в пределах РК, в остальном — одни проблемы. Особенно, когда для документов РК вам придется заказывать аутентичный перевод (штампы, печати, свидетельства о рождении, браке и т.п.). За плату и постранично.
Правельный Ариентир
22 февраля, 2017 в 14:03
Мурат, это такой пинок подзад, с пожеланием удачи на новом месте.
Государство наше и тут проявляет свою любовь к народу.
Хрупкий орех
22 февраля, 2017 в 12:06
Больше похоже на циничный плевок в душу.
Мурат
22 февраля, 2017 в 12:30
Что говорить. Массовый отток титульной молодежи беспокоит.
Alex
22 февраля, 2017 в 17:56
Кошмар — это все, что могу сказать
...
22 февраля, 2017 в 11:23
какое-то гадостное впечатление от государства, получающего такие штрафы на ровном месте. Что такого преступного совершил карагандинец, если документы он получил позже указанного срока (не 7.12.2016, а 13.01.2017)?!
Вообще штрафы административные в КЗ вызывают массу вопросов: такое впечатление, что чиновники и судьи меряют величину штрафов не соотнося с доходами большего населения, а со своими личными. У меня в связи с этим предложение: РЕЗКО УМЕНЬШИТЬ ОКЛАДЫ СУДЕЙ И ПОЛИЦИИ В Казахстане до прожиточного минимума!
999
22 февраля, 2017 в 11:24
А они что, ещё и зарплаты получают?
Санёк
22 февраля, 2017 в 12:59
у участковых только оклад 200 штук, у судей от категории зависит, у депутатов почти миллион. Разве могут эти «слуги» понять простой народ?!
999
23 февраля, 2017 в 16:57
А это ничего что в январе в ЦОНах было искусственно созданное столпотворение? Это в суде никак не учли?
Ильдар Репкин
22 февраля, 2017 в 11:30
Мы — казахстанцы разбрасываемся своими гражданами направо и налево за 200 мрп, а хотя могли бы давать людям двойное гражданство, как многие цивилизованные страны. Обеспечиваем стартовую площадку для миллионов людей, а потом ещё вкладываем миллионы в тех кто казахстанцами никогда не был.
Аман
22 февраля, 2017 в 12:06
знал ведь, зачем рисковал? эхх серега серега…
Мотя
22 февраля, 2017 в 13:20
не-не все правильно!
-!-
22 февраля, 2017 в 13:30
Ситуация патовая! «С паршивой овцы — хоть шерсти клок», — видимо этим руководствуются властьимущие.
На личном примере могу сказать, что цифры, указанные в документах, не значат ничего! Я подала документы на получение гражданства РФ 16.09.2016 года, согласно регламента, мне должны были предоставить ответ до 16.12.2016 года. Однако, даже на 28.12.2016 года на сайте МВД РФ была запись о том, что решение не принято. Я это дело заскринила на всякий случай. 05.01.2017 года, несмотря на новогодние праздники, кои длятся в России 10 дней, я ради интереса опять зашла на сайт, а там уже стоит сообщение, что решение по моему вопросу принято 14.12.2016 года!!! В первый же рабочий день я обратилась за получением паспорта. Было это 11.01.2017 года. Однако, сам паспорт я получила на руки только 14.01.2017 года. И это, как говорят мои знакомые здесь, мне ооочень повезло, так как обычно паспорт делают в течении 10 дней!!! А в самом паспорте стоит дата выдачи 11.01.2017 года!
Уже расхождение в датах, которое влияет на срок сдачи паспорта КЗ. Плюс праздничные дни в России, которые никто не учитывает при назначении штрафов. А еще ведь необходимо время, чтобы добраться до посольства для сдачи паспорта КЗ. Мне, опять же, повезло — 12 часов ночью на поезде и я в посольстве. А тем, кто переехал в Хабаровск, например, добираться еще дольше, так как они относятся к посольству в Москве. Можно лететь самолетом, а если нет денег? Люди крутятся, как могут.
Ну и апофеозом маразма я считаю нововведение для получения своих пенсионных накоплений!!! Раньше много лет вылавали пенсионные накопления по паспорту граджанина РФ. И, вдруг, с прошлого года ввели норму, что выдавать их теперь будут по ЗАГРАНПАСПОРТУ!!! Якобы паспорт РФ не является документом на территории КЗ, как мне объяснил консультант в ПФ. Мы находимся в СНГ, в Таможенном союзе, в ЕвраЗЭС, можем безвизово посещать территорию друг друга на срок до 90 дней по внутренним документам страны проживания, а для получения пенсионных накоплений этот документ — НЕ ДОКУМЕНТ!!! И теперь, благодаря тем, кто сидит наверху и страдает фигнёй, я должна платить немалые деньгии и ждать 1,5 месяца, пока будет готов мой загранпаспорт, чтобы сделать с него копию, заверить нотариусом и отправить в Казахстан в ПФ, и положить его на полочку на 10 лет, пока не кончится срок его действия.
Браво, господа бюрократы!!!! Апплодирую стоя!!!
А бедолаге этому искреннее сочувствие! Можно было бы пободаться и оспорить штраф. Но, это не толтко время, но и деньги. Хотя, попробовать стоило бы.
Яна
22 февраля, 2017 в 13:50
… Яна, Вы ещё упустили тот факт, что при продаже недвижимости (при смене гражданства до момента заключения сделки), придется заплатить 20% в бюджет РК. 20% ни за что! Оптом торговать, вкладывая собственные средства, и то меньше выгода. А здесь — чик! — и двадцатку срубило гос-во. Самое высокодоходное предприятие — это сливочное государство!
Правельный Ариентир
22 февраля, 2017 в 17:46
Правельный Ариентир, действительно упустила из виду, хотя столкнулась с этим безобразием тоже. Правда, мне сказали, что надо оплачивать 13%. Но даже эта цифра вызывает, мягко говоря, недоумение.
В общем, куда ни кинь — всюду клин. Поневоле задумаешься, стоит ли овчинка выделки.
Яна
22 февраля, 2017 в 21:07
«В суде мужчина всю вину признал. При том он уточнил, что на руки получил новый паспорт только 13 января 2017 года. Хотя в нем указана другая, более ранняя дата выдачи.»
Высокий суд конечно не учел такую «мелочь». Получается,что человека сознательно вынудили и подвели под штраф,а те,кто практически подделал документ,будут далее «играть» с документами и штрафами. Поставить дату выдачи без фактической передачи документа на руки. Класс. Уверен, мужик пересечет нашу границу с облегчением. Чтобы никогда сюда не возвращаться.
02556
22 февраля, 2017 в 13:50
Как любят драть деньги с народа!!!! В день получения гражданства РФ информация должна передаваться в МИД Казахстана, и автоматически паспорт РК становится недействительным. И не надо сразу его сдавать! Можно это сделать в течение года.1 месяц — это нереальный срок.
Янина
22 февраля, 2017 в 14:16
А вообще бесконечно все законы меняются, как уследить за этим, если работаешь с утра и до вечера?
Янина
22 февраля, 2017 в 14:20
Утром можно проснуться совершенно в другой стране.
02556
22 февраля, 2017 в 16:56
Дядя Петя с Майкудука
Просыпается в Кентукки
Вот какой рассеяный
Муж Сары Моисеевны
частушка вспомнилась
Ильдар Репкин
22 февраля, 2017 в 18:32
Нужно было обращаться в прокуратуру ,что фактически БЫЛО»При том он уточнил, что на руки получил новый паспорт только 13 января 2017 года. » или оспорить решение суда!
Простой
26 февраля, 2017 в 00:08
Менты конечно архары… но все это потому, что раньше многие получили 2 паспорта и приезжая в РК раз в год снимали вторую пенсию. Поверьте таких тысячи до сих пор.
jake
28 февраля, 2017 в 22:23
Привет всем! У меня схожая ситуация. Приехали в РФ. Начали собирать документы по переселению соотечественников. Вообщем получили гражданство РФ. Паспорт остался на руках. Прошло больше года. Сдала документы на загранник, чтоб получить пенсионные накопления. Сегодня от друзей узнала что оказывается если не сдашь паспорт РК штраф или выдворение. Я и понятия не имела что его надо кудато сдавать. Тем более там нет штампа»выезд на ПМЖ». Теперь вот думаю: отправлю документы на выдачу пенсионных наколений, а от туда мне штраф припишу. Что делать??? Незнаю…
Альбина
10 апреля, 2017 в 03:25