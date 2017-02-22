Карагандинца оштрафовали за то, что не сдал казахстанский паспорт

Ему придется заплатить государству 317 тысяч тенге

Административный суд Караганды оштрафовал жителя Пришахтинска зато, что он вовремя не сдал казахстанский паспорт. Он должен был сделать это в течение 30 дней после выдачи документа гражданина России. Теперь мужчине придется отдать в доход государства 317 тысяч тенге.

Нарушителя выявили сотрудники Кировского отдела полиции. Они установили, что мужчина нарушил закон «О гражданстве». Он получил российское гражданство 7 декабря 2016 года, но в течение месяца не сдал удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана, хотя был обязан.

В суде мужчина всю вину признал. При том он уточнил, что на руки получил новый паспорт только 13 января 2017 года. Хотя в нем указана другая, более ранняя дата выдачи. Поэтому карагандинец думал, что успеет сдать старые документы в положенный срок. Их полицейские изъяли 30 января.

В итоге суд признал карагандинца виновным в нарушении статьи 496 части 2 Кодекса об административном правонарушении «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства». За это положен штраф в 200 МРП (453 800 тенге). Однако суд снизил это наказание на 30 процентов, то есть до 317660 тенге. Он учел признание вины и то, что раньше карагандинец не привлекался к административной ответственности.