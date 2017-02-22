На ТЭЦ-2 в Темиртау произошел пожар

Из-за пожара была приостановлена работа турбины №4.

В Темиртау на теплоэлектростанции-2 произошло возгорание изоляции паропровода, вследствие чего подача тепла в квартиры потребителей была ограничена, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау», на ТЭЦ-2 произошло воспламенение изоляции паропровода на четвертом турбогенераторе. «Возгорание оперативно локализовано и в дальнейшем потушено силами персонала», — сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».

Из-за пожара была приостановлена работа турбины №4. В результате жители города были вынуждены мерзнуть в квартирах. В корреспондентский пункт МИА «Казинформ» позвонили четверо жителей Темиртау с жалобами на минимальную подачу теплоснабжения. Между тем, в управлении энергетики сообщили, что в ближайшие часы подача тепла будет восстановлена.