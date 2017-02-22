Не ленитесь и не бойтесь ради своего будущего

Здравствуйте я сегодня проверил свои пенсионые накопления в ЕНПФ и был просто в шоке

За 2016 год на мой счет в ЕНПФ не начисленно не одной тиин ивестиционого дохода

Зато моими пенсионными накоплениями оплачиваются зарплаты сотрудников ЕНПФ

И инвестиционный доходд сотрудников ЕНПФ в десятки раз выше инвестиционного дохода ЕНПФ любого гражданина РК

По этому я считаю что мы должны потребовать от правительства в вести персоналтную отведственость менеджеров ЕНПФ за операции инвестиционные нашими деньгами

Потребовать чтоб менеджер ЕНПФ перед инвестированием наших денег информировал нас куда наши деньги вкладываются какую прибыль от жтого вложения расчитывает этот менеджер получить и какой процент от этой операции получит он в случае удачи и вслучае не удачи

Я требую от Вас пернстать быть пасивными в политических и экономических процесов нашей страны

Пишите свои требование в ЕНПФ через сацт egov.kz или на электронную почту ЕНПФ enpf@enpf.kz

Если сегодня Вы не возьмете под контроль свои пенсионные накопления завтра Вы все потеряете

От: vas