Снова дали деньги на детскую железную дорогу в Караганде

«Я же не коммерсант. Я просто хочу, чтобы детки катались».

В этом году детская железная дорога продолжит катать малышей. За зиму поезд не разграбили, рельсы и шпалы не растащили. Мало того: городские власти дают на ремонт аж четыре миллиона тенге! Так что летом горожан снова ждут на узкоколейке в центральном парке Караганды.

— Как мне сказали, нам выделяют четыре миллиона, — рассказал nv.kz начальник дороги Виктор Луценко. — Конечно, этого недостаточно. Но если каждый год будет по четыре миллиона, какие-то концы с концами мы сведем.

Напомним, что в прошлом году, после того, как общественники стали активно заступаться за любимый детворой аттракцион, из бюджета было впервые за много лет выделено 4 миллиона 300 тысяч тенге. Тогда основная часть суммы пошла на ремонт путей. Теперь же упор решили сделать на локомотив.

— Хотим часть денег пустить на тяговые электродвигатели на электровозе. Там уже подшипники вышли из строя, потому что разболтались все колеса. А это ремонтируется только в депо. Сейчас я узнаю, сколько это будет стоить. У нас четыре электрических двигателя, каждый весит 730 килограммов. Их надо снять, разобрать и посмотреть, прозвонить — выяснить, в чем проблема, а потом уже говорить о сумме ремонта. Это как часы: когда они не ходят, кто его знает, каков дефект, пока мастер не посмотрит, не понятно.

— Как следите за имуществом дороги?

— В этом году поставили сторожей. И все нормально. А в прошлом все сцепное оборудование, которое было между вагонами, утащили. Это очень сложные детали. Но благодаря локомотивно-ремонтному депо утраченное восстановили. Все лето мы отработали. В том году выручка была большая — как никогда. Мы сдали миллион — в два раза больше обычного! До того дорога стояла, а сейчас деньги начали выделять — и как мы отработали! При этом учтите, что цена билета не поднимается – всего 200 тенге. А стоимость ГСМ растет.

— Думаете, надо поднять цену?

— Я ничего не думаю. Есть кому думать. Мне хоть пусть бесплатно люди работают. Я же не коммерсант. Я просто хочу, чтобы детки катались.