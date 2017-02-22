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Сельчане украли у соседа «пушистиков»
Кража произошла еще в ноябре прошлого года. Жители одного из сел Каркаралинского района помогали соседу растопить печку и узнали, что в сарае у приятеля содержится несколько десятков кроликов. Пока сельчане пересыпали уголь у них возник умысел, украсть живность из соседского сарая.
Пока один отвлекал соседа, другой выкрал кроликов и сбежал. Мужчина заметил пропажу и написал заявление в полицию. Последние очень быстро нашли воров.
Началось расследование. Воры чистосердечно раскаялись и попросили у соседа прощения. Преступники пожелали заключить процессуальное соглашение о признании вины с прокуратурой. Так как сельчане выплатили пострадавшему весь ущерб, следствие пошло им на встречу.
В результате суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.
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Видно совсем туго с новостями…
Спиро Хетович
22 февраля, 2017 в 16:07