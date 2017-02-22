Жители Каркаралинского района едва не попали в тюрьму из-за кроликов

Сельчане украли у соседа «пушистиков»

Кража произошла еще в ноябре прошлого года. Жители одного из сел Каркаралинского района помогали соседу растопить печку и узнали, что в сарае у приятеля содержится несколько десятков кроликов. Пока сельчане пересыпали уголь у них возник умысел, украсть живность из соседского сарая.

Пока один отвлекал соседа, другой выкрал кроликов и сбежал. Мужчина заметил пропажу и написал заявление в полицию. Последние очень быстро нашли воров.

Началось расследование. Воры чистосердечно раскаялись и попросили у соседа прощения. Преступники пожелали заключить процессуальное соглашение о признании вины с прокуратурой. Так как сельчане выплатили пострадавшему весь ущерб, следствие пошло им на встречу.

В результате суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.