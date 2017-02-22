- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Ждут всех, чьи права нарушены
Управление по защите прав потребителей Октябрьского района приглашает к себе тех потребителей из Майкудука и Сортировки, чьи права были нарушены. Приходите по адресу: улица Зелинского, 23; звоните по телефону: 53-07-28 . Руководителя управления зовут Сабыржан Ашимович Кыргызалин.
Кроме того, карагандинцы могут обращаться за помощью в областной департамент, где на постоянной основе действует консультационный центр, который находится по адресу: улица Алиханова, 2, кабинет № 102. А также функционирует «горячая линия» по номеру: 42-63-86.
Всего на сайте опубликовано 33236 материалов.
Посетители оставили 192856 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.