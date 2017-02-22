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Животному необходимо удалить гниющий глаз (фото +16)
Кошку доставили из Пришахтинска в клинику на операцию. Гниющий глаз будут срочно удалять сегодня вечером. Но операцию необходимо оплатить, поэтому волонтёры организовали срочный сбор.
Дальше животное ждёт долгий реабилитационный период, потребуется лекарства, перевязки и стационар.
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