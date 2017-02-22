Волонтёры срочно собирают деньги на операцию для бездомной кошки

Животному необходимо удалить гниющий глаз (фото +16)

Кошку доставили из Пришахтинска в клинику на операцию. Гниющий глаз будут срочно удалять сегодня вечером. Но операцию необходимо оплатить, поэтому волонтёры организовали срочный сбор.

QIWI 8️7️0️1️9️9️7️5️4️0️5️; Сбербанк 4263 4339 9254 7460; КартаКазКом4003 0327 5800 9080.

Дальше животное ждёт долгий реабилитационный период, потребуется лекарства, перевязки и стационар.