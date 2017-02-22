Карагандинские хоккеисты в составе сборной страны одолели команду Южной Кореи на Азиаде

Это было их первое выступление в Саппоро

Сегодня в Японском городе Саппоро, где проходят зимние азиатские игры состоялся первый хоккейный матч нашей сборной. Казахстанцы встретились на льду со сборной Южной Кореи.

Счет открыли наши земляки во втором периоде матча. Она забросили две шайбы в ворота противника. Следующие две шайбы забили в заключительном периоде.

В итоге мачт окончился со счетом 0:4. В следующий раз казахстанские хоккеисты выйдут на лед 24-го февраля. Им предстоит игра против команды Китая.

Напомним, что пока в копилке нашей страны всего 7 медалей. Из них одна золотая, две серебряных и четыре — бронзовых. Пока наша страна занимает четвертое место по количеству медалей.