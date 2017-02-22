Карагандинка пожаловалась акиму на двойные цены в супермаркете

Градоначальник посоветовал ей обратиться в управление по защите прав потребителей

Карагандинка пожаловалась акиму на двойные цены в супермаркете «Норма». Она купила продукты по одной цене, а на кассе ей пробили чек с совсем другими расценками. Градоначальник ей ничем помочь не смог. Он посоветовал ей обратиться в управление по защите прав потребителей.

«Я выбрала гранаты, — клиентка супермаркета «Норма» Асем Жанбекова. – прошла к весам, оператор мне взвесила их и приклеила бирку 04.02.2017 года 14:11 с ценой 519 тенге/кг. Вес 1,942 кг и итоговая цена составила 1007,90 тенге. Сложив все необходимые покупки в корзину, я прошла к кассе. На кассе мне выставляют цену за гранаты 1,942*704=1367 тенге. Время кассового чека 04.02.2017 года 14:34. За 23 минуты килограмм гранатов подорожал на 185 тенге. Несоответствие я обнаружила дома. Поехала в магазин обратно, прошла сразу к администратору, предъявила. На что администратор развела руками, сказала, что новая поставка и цена изменилась, но ценники они своевременно не успели поменять. И мы, покупатели, должны их понять и простить. Разве это правильно? Я считаю, что они просто нас дурят. Заметил покупатель — они возмещают разницу, а не заметил — тогда денежки себе в карман складывают».

Карагандинка попросила акима «разобраться с данной ситуацией и если это не правомерно, то наказать» супермаркет. По ее словам, такая ситуация здесь происходит не в первый раз.

«Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на блог акима города Караганды касательно несоответствия цен на кассе и ценниках в супермаркете «Norma N», сообщаю следующее, — сказано в ответе. – В целях недопущения необоснованного роста цен акиматом города Караганды на постоянной основе проводится мониторинг цен на социально-значимые продукты питания по торговым объектам. По вопросу несоответствия цен, Вы можете обратиться в управление государственных доходов района имени Казыбек би и Управление по защите прав потребителе».

Первое ведомство расположено по адресу: улица Ермекова, дом 73, телефон: 44-15-20. Второе управление находится по улице Гоголя, дом 46/3, телефон: 51-96-91