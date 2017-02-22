Будущим звездам тесно в центре крови

Репетиции проходят в коридорах

За карагандинский колледж искусств имени Таттимбета, расположенный в здании бывшего центра крови, заступился депутат мажилиса парламента Нурлан Дулатбеков. Он призвал министерство культуры подыскать колледжу достойное место. Сегодня около 500 начинающих певцов, дирижеров, пианистов ютятся в старых неприспособленных помещениях, где нет ни акустики, ни вентиляции. А ведь «это наш культурный пласт»!

Когда-то юные артисты занимались в самом центре города, напротив дворца культуры. Но 15 лет назад их попросили на выход – вместе с инструментами. Теперь в роскошном здании возле центрального парка располагается областной суд. А дети с роялями и скрипками вынуждены переезжать с места на место. Последняя перекочевка имела место пять лет назад. Тогда администрация колледжа радовалась: как-никак здание перешло в собственность колледжа – с учебного заведения был снят груз регулярной арендной платы. Хотя помещения были в плачевном состоянии, педагоги не унывали. Коммуникации починили, стены покрасили, потолки побелили, из подсобок соорудили актовый зал. И вроде бы стали к новому месту привыкать. О постоянных переездах колледжа горожане понемногу забыли.

Однако на самом деле в бывшем медучреждении студентам и педагогам очень неудобно. Там так и не удалось открыть хореографический класс, концертный, оркестровый и хоровой залы, звукостудию. Дети не могут давать концерты, не могут как следует репетировать. Пришлось забрать часть площади у общежития, задействовать коридоры. В таком состоянии колледжу предстоит отметить свой юбилей. В этом году ему исполняется 65 лет.

Помогать талантам взялся межилисмен Нурлан Дулатбеков.

«Выступал на правительственном часе в мажилисе, — рассказал он. — Говорил о проблеме, которая волнует всех творческих людей Караганды. И очень важно, чтобы к этой проблеме не остались равнодушными и другие казахстанцы. Я говорил о необходимости помощи Карагандинскому колледжу искусств имени Таттимбета в получении нового здания… Здесь воспитали целую плеяду известных артистов. Среди них Дюсен Касеинов, Жамиля Баспакова и многие другие. Особую роль колледж сыграл в жизни знаменитого композитора Александры Пахмутовой, оказавшейся здесь в годы войны. Можно сказать, что, если бы не было Карагандинского колледжа искусств, не было бы и таких пронизывающе прекрасных песен Пахмутовой, как «Нежность», «Ты моя мелодия», «Надежда» и многих других.

Люди делают историю страны, все мы видим, какой успех сегодня получил наш соотечественник Димаш Кудайбергенов, как благодаря его золотому голосу весь мир заговорил о Казахстане. Но у многих возникает вопрос: почему Димаш поет в Китае, а не здесь? Может быть, ответ в том, что без необходимых для развития таланта условий добиться успеха гораздо сложнее?

Поэтому, чтобы таких талантливых ребят было больше, мы обязаны поддержать Карагандинский колледж искусств имени Таттимбета, чтобы он смог стать достойной альма матер для новых Пахмутовых и для новых Димашей».