Топ-23 подарков на 23 февраля.

Что нужно,а что не стоит дарить.

Хоть в последние годы 23-е февраля и перестало быть красной датой, многие, по старой привычке все же отмечают этот день и дарят мужчинам подарки. По этому случаю, мы подготовили для вас гид по мужским желаниям.

Итак, поехали.

ДА:

1.Билет.

Согласно опросам,одним из лучших подарков на 23 февраля является билет на концерт его любимой группы,на бои без правил или любой вид спорта,которым он увлекается.Вы можете сходить туда вдвоем.

2.Электронный гаджет.

Мужчины благосклонно относятся к любым электронным устройствам:будь то наушники,планшеты,мобильники и даже игрушки.А-ля «Я-взрослый,состоявшийся мужчина,и мне не нужен этот радиоуправляемый вертолет».

3.Одежда.

И нижнее белье,в том числе,тоже может быть стильным.

4.Что-то по собственному выбору мужчины(Хоть раз. Шутка).

Есть мужчины,которые предпочитают напрямую говорить,чего они хотят в подарок.

5.Танец.

Для любимых-приват,для друзей-коллег можно организовать поход в развлекательное заведение.

6.Абонемент в тренажерный зал.

Совсем не как намек на недостатки,а как проявление заботы о его здоровье. Опять же, можно посещать его вместе.

7.Подарок-впечатление.

Заряд адреналином и позитивом.Это могут быть сертификаты:на прыжок с парашютом,пейнтбол,rope jumping(прыжки с веревкой) и прочие радости.

8.Набор.

Чего угодно,на любителя.Хороший набор инструментов,спортивное питание,сладости.

9.Тату.

Сертификат на сеанс у хорошего мастера. Качественная татуировка определенно добавит вашему мужчине брутальности.

10.Животное.

Любимое,мягкое,пушистое.По статистике,мужчины много больше любят животных, чем женщины.

12.Путевка.

В другую страну,санаторий,жизнь(почему нет?=)).Если позволительно по средствам,то это могут быть любые, даже самые дальние страны.Если же Вы не настолько располагаете кошельком,то подойдет банальный санаторий,либо поездка «дикарями».Главное-сменить место обитания.Благо,сейчас турагенства работают ДЛЯ клиента,можно найти путевки по скидкам или спецпредложениям.

Его Портрет.

Если вы планируете поздравлять мужской коллектив, то можно презентовать коллективное изображение в необычном стиле.

14.Массаж.

Своими руками или чужими…И не только руками.

15.Книга.

Новинка. Или старая добрая классика.

Теперь подарки из серии «плохих».

1.Спиртное.

Пожалейте печень защитника. В конце концов, отметить праздник можно и на трезвую голову.

2.Галстук и запонки.

Это как на 8 марта вместо букета получить ручку и кожанную папку.Так себе,правда?

3.Дешевый юмор.

Глупые приколы,которыми так изобилуют интернет-магазины,вызовут у вашего мужчины лишь досадную улыбку.

4.Средства для ухода за собой.

С каких пор обычные предметы обихода стали подарком? Даже,если в голову больше ничего не пришло,потрудитесь купить хотя бы электробритву,а не обычный станок.

5.Парфюм.

Сколько можно?! Без комментариев.

6.Деньги.

Не плохо,конечно,но и не хорошо.Пусто и уныло.Без души.

7.Носки.

Верх безобразия!Даже,если они цветные и веселые.

8.Кружка.

Серьезно?! Об этом еще кто-то думает?

9.Брелок.

Это даже не обсуждается.Ведь вы не хотите на 8 марта брелок? Вот и мужчины вряд ли.

На самом деле,все зависит от характера и предпочтений Защитника Отечества.Есть такие,кто любит и брелоки,и кружки,и многочисленные пары носков и парфюмы.Любите своих мужчин,заботьтесь и угождайте,и будет вам счастье!