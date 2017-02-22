Карагандинка вышла в финал конкурса красоты на Тайване

Рената Нургазина будет бороться за главный приз 28-го февраля

19-летняя студентка из Карагандинка Рената Нургазина прошла в финал конкурса красоты на Тайване. Казахстан впервые принимает участие в этом конкурсе. Рената — первая из нашей страны отправилась бороться за победу среди 60-ти красавиц со всего мира.

В Тайбее она находится уже больше недели. за это время она приняла участие в нескольких съемках и благотворительных акциях. Кроме того, она прошла три отборочных этапа: конкурс моделей, конкурс на фотогеничность, где девушек снимали 15 разных фотографов, и конкурс талантов, где Рената станцевала национальный казахский танец.

Результаты отбора девушкам пока не объявили — лишь дали общие списки тех, кто продолжит борьбу за главный титул. К счастью, имя нашей землячки попало в них. Финал состоится 28-го февраля.

Напомним, что Рената нургазина в 2015 году прошла в финал конкурса Мисс Казахстан и стала второй вице-мисс.