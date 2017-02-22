Появилось видео с пожара на ТЭЦ-2 в Темиртау

Загорелся паропровод на турбогенераторе

Напомним, на ТЭЦ-2 в Темиртау случился пожар. Произошло воспламенение изоляции паропровода на четвертом турбогенераторе. В пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау» сообщают,что возгорание самостоятельно потушили работники предприятия и в тот же день турбогенератор запустили.

В интернете появилось видео с пожара на ТЭЦ-2. Видимо его сняли сотрудники предприятия.

Пресс-служба компании добавляет, что пострадавших нет.