В Караганде пройдет фестиваль робототехники

Заявки на участие принимаются до 1-го марта

В Караганде пройдет Третий Международный фестиваль робототехники «Roboland — 2017».

В программе мероприятия, помимо, традиционной выставки будут так же и обучающие семинары, на которых детям и взрослым расскажут о том, как собрать простейших роботов и как подобные достижения науки можно применять в сфере образования и быта.

Кроме того, на фестивале пройдут и соревнования по робототехнике. К ним допускаются школьники от 11-ти до 17-ти лет. Соревноваться они будут по нескольким дисциплинам, в числе которых механическое сумо, соревнования квадрокоптеров и робогонки.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 1-го марта. Подать ее можно здесь.