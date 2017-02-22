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Заявки на участие принимаются до 1-го марта
В Караганде пройдет Третий Международный фестиваль робототехники «Roboland — 2017».
В программе мероприятия, помимо, традиционной выставки будут так же и обучающие семинары, на которых детям и взрослым расскажут о том, как собрать простейших роботов и как подобные достижения науки можно применять в сфере образования и быта.
Кроме того, на фестивале пройдут и соревнования по робототехнике. К ним допускаются школьники от 11-ти до 17-ти лет. Соревноваться они будут по нескольким дисциплинам, в числе которых механическое сумо, соревнования квадрокоптеров и робогонки.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 1-го марта. Подать ее можно здесь.
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