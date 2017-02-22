Суд оштрафовал главбуха ветеринарной инспекции Карагандинской области

Ей придется заплатить 212 тысяч тенге

Административный суд Караганды оштрафовал главного бухгалтера ветеринарной инспекции Карагандинской области. Она исказила финансовую отчетность. В связи с этим ей придется отдать в доход государства 212 тысяч тенге.

Нарушение выявили сотрудники департамента внутреннего госаудита. Главбух инспекции ветеринарного контроля неправильно вела бухучет и исказила финансовую отчетность.

К примеру, она неправильно оприходовала стенды наглядной агитации, стоимость которых составляет 417,6 тысяч тенге. Главбух отнесла их к категории «прочие материалы», а должна была – к «инструментам, производственному и хозяйственному инвентарю».

То же самое произошло со счетом «Расходы по коммунальным платежам и прочим услугам». На него главный бухгалтер ветинспекции отнесла расходы на приобретение лицензий (36 тысяч тенге). Тогда как их надо было отнести на субсчет «Лицензионные соглашения» и отразить в бухгалтерском балансе как нематериальные активы.

Еще одно нарушение состоит в том, что главбух оприходовала компьютерные мыши, стоимость которых 30 тысяч тенге, как основные средства по категории «машины и оборудование». Но их надо было отразить в бухучете как краткосрочные активы и отнести на субсчет «Прочие материалы». Эти и другие нарушения легли в основу административного протокола.

В суде главбух ветеринарной инспекции не признала свою вину. Она утверждала, что не является субъектом административного правонарушения.

В итоге суд вынес постановление не в пользу главного бухгалтера. Он оштрафовал ее за неисполнение должностным лицом обязанностей на 100 МРП, что составляет 212100 тенге. Сотрудница ветинспекции оспаривала постановление административного суда в апелляционной коллегии областного суда. Она оставила жалобу без удовлетворения. Получается, что постановление со штрафом вступило в законную силу.