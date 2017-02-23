«За последнее время у нас произошли две аварийные ситуации: котел бурлил и гнулся»

Автономные котельные в поселках десятилетиями никто не проверяет и не контролирует

После ЧП в Шахане по всей стране стали обследовать автономные котельные, которые отапливают многоэтажки. Как показали первые далеко неполные осмотры, тысячи домов по всей стране топят именно так. После разрухи 90-ых в небольших поселках останавливались централизованные котельные и люди выживали как могли. Кто-то ставил буржуйки прямо в квартирах, выводя дымоход в окно, другие жители многоэтажек объединялись и ставили котлы в подвалах. Темиртауские прокуроры проверили АСО в поселке Актау и выяснили, что годами котлы стоят без разрешительных документов, а кочегары работают в тяжелых и опасных условиях.

Одними из первых в нашей области отчитались темиртауские прокуроры. Они выяснили, что в небольшом поселке Актау установлено 17 автономных котельных. Восемь их них отапливают многоэтажные жилые дома, а оставшиеся девять топят государственные учреждения, садики и школы. Проверка показала целый комплекс проблем и нарушений. Если в бюджетный организациях с документами на АСО более менее все в порядке, то на котлы в пятиэтажках у жильцов практически не оформлены документы. Хорошо еще, что только в одном многоквартирном доме АСО стоит в подвале, жильцы остальных пятиэтажек вынесли котлы во двор. Хотя и тут есть загвоздка. Земля на которых, стоят котельные никак не оформлена. Не везде оборудовано нормальное помещение. В отдельных случаях котлы стоят практически под открытым небом. В это же время нет никаких условий для кочегаров. Им негде переодеться, справить нужду и перекусить. Ко всему прочему очень часто уголь хранится рядом с котлом, что чревато пожарами. А у кочегара даже нет под рукой огнетушителя. В таких условиях трудится 50 человек.

Но это еще не само страшное. В АСО используется оборудование, которое не проходит ежегодных поверок, а за работой всех котельных практически никто из государственных органов не следит. В поселке нет ни одного КСК, а за «отопительный сезон» отвечают старшие по дому. О том, с какими трудностями и проблемами сталкивают жители Актау «Новому Вестнику» рассказала домком одной из актауских многоэтажек, расположенных по улице Карла Маркса, Алена Пееннер.

«Две аварийные ситуации»

До 1997 года в Актау была своя централизованная котельная. Но как выражается Алена, в тяжелое время ее забросили, а потом «разбомбили». С тех пор посельчане стали ставить маленькие котлы.

— Я знаю людей, которые в те годы за свои деньги покупали «б/ушные» котлы. В больницах, в совхозах. Потом их ставили. Даже чеки сохранились. А последние годы многим поселкам деньги на котлы выделяют градообразующие предприятия. В Шахане, Актасе — это шахты, у нас — цементный завод. Акиматы поселков подписывают с предприятиями меморандумы и они дают деньги, — говорит Алена. — В нашем поселке так происходит на протяжении последних 10 лет. Раньше суммы выделялись большие — по 40 миллионов в год. Куда уходили эти деньги, точно мы не знаем. Года два назад мы стали писать письма в Астану, с просьбой проводить проверки. Потом выяснилось, что на эти средства акимат то мусор вывозил, то заборы ставил. В общем расходовали деньги не согласуя с людьми.

Алена Пееннер «присматривает» за двумя котельными в двух дома. В одном из домов в ноябре прошлого года поставили новый дорогой котел. Казалось бы, радоваться надо. Но хорошему котлу люди абсолютно не рады. Домком уверяет, что этот котел может работать только на угле высшего качества. Из-за этого тепло людям выходит дороже, чем в соседних поселках, где успешно горит даже шлам.

-Все котельные прекрасно работают на шламе. А мне поставили это котел, шлам в нем тухнет. Горит только новокузнецкий уголь. Я писала, жаловалась, что нам не нужен котел на дорогом угле. Сейчас такое время тяжелое — кризис. Нам нужны котлы, которые бы работали на всем подряд. Но бес толку! Однокомнатная квартира в среднем в месяц платит 5 тысяч тенге за тепло, двухкомнатная — 10-12 тысяч. В эту сумму вкладывается еще и зарплата кочегарам. У меня работает 8 кочегаров в две смены. За 12 часов работы кочегар получает 2 400 тенге. Это, конечно, копейки за такой адский труд!

Помимо этого, после установки нового котла возникла еще одна проблема. До сих пор подрядчик, который уже получил стопроцентную оплату, не привез в котельную генератор. Когда в поселке отключают свет, кочегары по сути работают на свой страх и риск.

-9 миллионов перечислили подрядчику еще летом, а он так и не привез генератор. Написали, что привезут генератор до 23 февраля! В смысле, зима уже заканчивается, — возмущается домком. — Из-за этого за последнее время у нас уже было две аварийные ситуации. Температура на пределе — 80 градусов. Свет выключают, котел не выдавливает горячую воду. В себе держит, кипит бурлит и начинает весь трястись. У него закрытый цикл и мы ничего не можем сделать. В декабре у нас была аварийная ситуация. Мы очень перепугались потому,что котел начал щелкать. Вызвали и ЧС, и акимат. Оказалось,что котел погнулся из-за перегрева. Металл уже деформирован, а ведь это очень опасно!

Неожиданная проблема создалась из-за буранов. Дороги были заметены и в поселок не поступал уголь высшего качества.Людям по сути не чем было топить.

Ответственные есть?

Прокуроры отправили акт проверки в акимат Темиртау. Прокуратура требует, чтобы все нарушения устранили. Для этого сначала в поселке нужно создать КСК.

-Необходимо оформить документы на сами АСО и на земельные участки. Котельные должны передать на баланс КСК и жителей. Также решается вопрос выноса одного котла наружу. В Актау есть одна котельная, которая находится в многоэтажном доме, — сказал на пресс-конференции старший прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере Темиртау Рустам Танишпеков — Помимо этого, котельные должны быть оснащены и укомплектованы поверенным оборудованием, а для кочегаров нужно создать приемлемые условия.

Всем известно, что котельные в Актау работают не первый год без каких-либо документов. Правда, до трагедии в Шахане никто не интересовался этой проблемой, хотя исполнительные органы должны были обратить на это внимание. Рустам Танишпеков не смог дать точного ответа, понесут ли наказание ответственные должностные лица. И определен ли вообще круг ответственных лиц.

-Цель акта не столько наказать кого-то, а чтобы помочь людям, чтобы была польза, — ответил Рустам Танишпеков. — Будет создана рабочая группа по решению этой проблемы. Рабочая группа нацелена на реальную помощь и устранение проблемы. Это не будет формальным актом.

В том числе эту сферу хотят упорядочить, чтобы все было по закону. И в случае повторения истории, можно было кому-то предъявить претензии. К примеру, тем же кочегарам. В Шахане, как известно, истопник работал неофициально. Следовательно и предъявить ему дознаватели ничего не могут. Хотя для начала кочегара нужно найти. Информации о том, что пропавшего кочегара отыскали, пока не поступало.