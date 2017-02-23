«Они заставили меня рыть могилу»

Жительница Балхаша обвиняет двоих мужчин в зверском изнасиловании

Полгода Нургуль Кусылбекова пытается добиться справедливости. Отчаявшись, девушка решила рассказать о том, что с ней произошло, всей стране. Ее бывший молодой человек вместе со своим другом похитил Нургуль. Они насиловали девушку на кладбище, истязали и собирались убить. Все это снималось на видео.

Августовским вечером Нургуль Кусылбекова отдыхала в компании друзей. Внезапно к общему веселью присоединился ее бывший молодой человек, Ермек (имя изменено, — авт.), на вечеринку его привела общая знакомая. Ночевать Нургуль поехала к приятельнице, а утром Ермек заявился со своим другом и потребовал открыть дверь.

— До этого вечера мы с ним не виделись полтора года, я не знаю, зачем он приехал. Может быть, у него тем вечером снова взыграли гордость и старая обида,- рассказывает Нургуль. Она рассталась с Ермеком из-за того, что парень часто ее ревновал и вел себя при этом неадекватно. Продолжать такие отношения девушка не рискнула.

— Подруга, у которой я ночевала, сначала ему дверь не открыла, так как сразу заметила, что он странно себя ведет и выглядит, — говорит Нургуль. — Но потом он ее как-то убедил, сказал, что у него машина сломалась. Зашел в квартиру, сразу нашел меня и вытащил за волосы на улицу. У подъезда был припаркован джип, в котором сидел его друг, они меня увезли…

Девушка вспоминает, что ее похитители были то ли пьяны, то ли под кайфом. Машина то и дело вылетала на встречную полосу. Всю дорогу она опасалась аварии, но, как оказалось, бояться надо было другого. Вскоре выяснилось, что Нургуль везут на озеро, чтобы убить.

— Они вытащили меня из машины и сразу кинули в воду, стали топить и душить, — рассказывает пострадавшая. — К счастью, кто-то нас заметил с дороги и крикнул. Но в итоге они снова загрузили меня в машину и отвезли на русское кладбище. Там они мне сказали: ты здесь сдохнешь. Когда я попыталась сбежать, они связали мне руки проволокой, чтобы я тихо сидела.

По словам Нургуль, потом мужчинам пришла в голову новая мысль. Они решили съездить в ближайшую деревню за лопатой. Неподалеку был поселок Шашубай, туда преступники и рванули.

— Пока мы ехали, Ермек изнасиловал меня в машине, а потом предложил меня своему другу. Тот сказал что-то вроде: ну она же сука мне не даст. Я начала просить и умолять не трогать меня, но они не слушали. Меня привезли на казахское кладбище, таскали за волосы, били, требовали, чтобы я разделась. Заставляли меня делать, что им вздумается. Друг Ермека стал гоняться за мной с лопатой. Я бегала среди могил, убегала от него, он догонял меня и в какой-то момент дважды ударил по голове. Я потеряла сознание…

Очнулась Нургуль от боли, кто-то очень сильно тянул ее за волосы. Когда девушка смогла открыть глаза, то поняла что лежит на земле раздетая. Ее бывший парень что-то кричал ей и плескал в лицо пиво из бутылки.

— Он мне кричал, что я притворяюсь и чтобы прекратила придуриваться. Пока я была в обмороке, меня снова изнасиловали. А когда очнулась, друг Ермека пытался изнасиловать меня в рот. Потом они заставили меня копать могилу. Все время они старались причинить мне боль, наступали на руку, хотели, что бы я кричала.

Мужчины заставили Нургуль полностью раздеться и начали снимать видео. А после пригрозили, что если девушка пойдет жаловаться, эти ролики попадут в интернет. Отсняв видео, похитители решили уехать с кладбища, но джип не завелся. В итоге они позвонили подруге девушки и попросили приехать за нами на такси.

— Меня посадили на заднее сидение, сами сели рядом, — вспоминает Нургуль. — Наша знакомая расспрашивала их, что произошло, но они твердили, что все в порядке.

Похитители сказали, что на Нургуль напали какие-то девчонки, а они ее благородно спасли от суровой женской драки. В итоге подруга забрала Нургуль к себе, но вызывать «скорую помощь» или полицию не стала.

— Она и позже, когда обо всем узнала, уговаривала меня никому об этом не рассказывать, чтобы я не позорилась, — говорит девушка. — Домой я попала только через два дня, там мне вызвали «скорую», в больнице я сделала заявление и рассказала полицейским все, что помнила. Они составили протокол.

Нургуль отдала свою одежду, в которой была в тот день, на экспертизу, но проводить ее никто не спешил. Фотографии побоев девушка сделала сама спустя пять дней, так как сотрудники полиции даже этого делать не стали. Врачи зафиксировали побои, повреждения и сотрясение головного мозга.

— На следующий день ко мне пришли эти двое и вели себя так, будто ничего не помнят. Мол, травы перекурили и все забыли. Потом мне звонит родственница одного из этих и спрашивает: как у вас дела. Я ей объясняю, что дела мои ужасно плохи. Она мне начала выговаривать, что им полицейские сказали собрать по два миллиона тенге. И вот они будут брать кредит. В общем, разговор бы такой, как будто я в этом еще и виновата…

Из больницы Нургуль вышла, но в полицию ее не звали. Не было очных ставок, экспертиз, опроса свидетелей. Машину насильники спокойно отмыли, а на кладбище, где девушка рыла себе могилу, следственных экспериментов не проводили. Следователь по делу заявил, что мужчины в преступлении сознались, но он их не стал задерживать. Взял только подписку о невыезде. Через полтора месяца Нургуль обратилась в прокуратуру. Прокурор следователя поругал, наказал закончить дело через десять дней и забыл. После девушка написала жалобу в полицейский департамент области, но ответа нет с сентября. Теперь Нургуль собирается привлечь к уголовной ответственности и следователя. В понедельник жертва насилия дала пресс-конференцию в Алматы вместе с активистами движения «НеМолчи».

— Когда я поехала к общественникам в Алматы, — рассказывает Нургуль, — мы позвонили моему адвокату. Все это время она ничего не делала, никак в деле не участвовала. И тут она заявляет, что дело передают в суд. Других подробностей она не знает. Я позвонила следователю. И тот подтвердил, что передают в суд. Я его спрашиваю: а как же без очных ставок, экспертиз? Он мне сказал, ну возвращайтесь в Балхаш, мы все проведем.

Нургуль уверена, что эта встреча с насильниками просто так для нее не закончится. Девушка предполагает, что мужчины просто ее раздавят морально, а историю развалят, заявив, что секс был добровольным.

— Это типичная схема, когда с расследованием и судом тянут так долго, — объясняет учредительница общественного фонда «НеМолчи» Дина Смаилова. — Они ждут, что жертва устанет, сдастся, заберет заявление.

После публичной огласки Нургуль Кусылбекова будет готовить заявления во все правительственные инстанции, обращаться в Генпрокуратуру и к депутатам. Девушка надеется, что контроль государства и поддержка общества помогут ей добиться наказания для обидчиков.