23 февраля для честного человека всеравно что фашиста поздравить с 9 мая

Я не служил в советской армии и очень рад этому потому что я даже своим поступкам даю обьективную оценку

Почему я считаю 23-февраля днем позора всем тем кто служил до 1991 года

Вопервых все они довали присягу служить родине которой была огромная страна СССР

И если они остались верны присяге развала СССР не произошло

Совсем другой вопрос жили мы бы лучьше в одной большой стране или нет мы этого теперь не узнаем

Зато с 100% могу сказать что жертв последствий развала СССР было бы намного меньше

Ответьте сами себе что Вам было бы лучьше жить в огромной стрене работать даже дворником и получать достойную зарплату на которую можно было прокормить целую семью с 5-ю детьми и в отпуск ездить в Сочи

Кто из Вас сегодня на одну зарплату может обеспечить себя одеждой обувью жильем питанием

Сейчас 90% Казахстанцев получают зарплаты на которые один человек не может себя обеспечить всем не обходимым

Сейчас только 30% молодежи может себе позволить учебу в ВУЗЕ из них только 5% будут трудоустроенны по специальности и то блогодаря связям с нужными людьми

На сегодня у районого акимата помощников и заместителей больше чем в СССР министров и один помощник получает зарплату равную 10 пенсиям

По этому прошу не позорьтесь не поздравляйте друг друга с 23-февраля потому что все кто служил до 1991 не выполнели даную клятву служить и защищать СССР

От: vas