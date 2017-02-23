В Караганде запустят новый автобус

Он будет соединять поселок «шахтерский», что в Майкудуке, с центром города и Михайловкой

Скоро в Караганде появится новый автобус. Власти пока не решили, какой номер ему присвоить. Однако известно, что он будет соединять микрорайон «Шахтерский», что в Майкудуке, с центром города и Михайловкой.

Сначала планировалось, что будет продлена схема движения автобуса №8. Сейчас она короткая: от поселка «Шахтерский» до Голубых прудов обратно. Об этом на своей отечной встрече говорил аким Караганды Нурлан Аубакиров. Но позже власти от этого плана отказались. Поскольку автопарк №3, который обслуживает «восьмёрку», заговорил о нерентабельности. В связи с этим акимат решил запустить совершенно новый маршрут. Номера пока у него нет.

— Новый маршрут будет начинаться от микрорайона «Шахтерский» и заканчиваться на остановке «Стекляшка», — объясняет корреспонденту nv.kz заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер Кабидулла. — Он будет проходить через ЦОН, который находится на улице Ержанова. Люди просили запустить туда еще один маршрут, помимо «011». Как раз население центра города будет на нем добираться до центра обслуживания населения.

Власти планируют запустить новый маршрут уже к началу марта. На линию они собираются поставить автобусы средней вместимости. Первые два месяца уйдет на обкатку нового маршрута и изучение пассажиропотока. Если люди будут активно пользоваться новым маршрутом и он будет ездить с полным салоном, то автобусы средней вместимости заменят на те, у которых вместимость больше.