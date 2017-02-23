Куда отвезти иностранного туриста

Все самое интересное в Карагандинской области

Заработать на иностранцах надеются музеи Карагандинской области. Вчера все государственные заведения, сохраняющие культурные ценности региона, собрались вместе, чтобы встретиться с туристическими фирмами. Предпринимателям показали, чем можно заинтересовать гостей из-за рубежа во время проведения ЭКСПО.

Оказывается, несмотря на относительно скромные природные красоты, у нас много любопытных локаций. Так, например, Жезказганский историко-археологический музей разработал около десяти туристических маршрутов по самому Жезказгану, по Жезды и по Улытау. Любителей пеших походов могут отвезти в горы, а тех, кто интересуется историей горного производства — в единственный в Казахстане музей под открытым небом, где выставлены агрегаты и механизмы, привезенные на казахстанскую землю англичанами еще в позапрошлом веке! А еще там есть действующий макет древней плавильной печи. На ней из сплава меди, приготовленного по методу предков, в 1994 году был отлил экспонат самим Нурсултаном Назарбаевым.

Другое любопытное направление — окрестности Караганды. Тут можно найти все, что связано со сталинским террором и репрессиями — Мамочкино кладбище в Жартасе, отреставрированное здание управление Карлага, построенного на крови в 1935 году, мемориальный комплекс в Спасске — место, куда регулярно приезжают послы различных государств — почтить память своих замученных земляков.

Конечно, вне конкуренции остается Каркаралинск. С его уникальными маршрутами к буддийскому храму, к трем пещерам и к Чертову озеру. Конечно, состояние автомобильной дороги до природной жемчужины оставляет желать лучшего. Ремонтировать ее собираются только будущим летом, как раз во время проведения ЭКСПО. Но на какие только неудобства не пойдет турист ради новых впечатлений! Некоторые даже готовы ехать на местных малогабаритных «Шаолинях», которые зачастую разваливаются на ходу. Тогда пассажиры, простояв пару часов на трассе, бывают пересажены в следующую маршрутку. И далее едут толпой — прижимаясь к каркаралинским жителям. «В тесноте, да не в обиде!» — учат европейцев наши апашки. И гости, постепенно оправляясь от потрясения, начинают смеяться вместе со всеми. Вот она — аутентичность, особо ценный некоторыми западными искателями приключений местный колорит.