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Приводить мост в порядок местные власти начали только после жалоб горожан журналистам
В городе Каркаралинск, где проживает более восьми тысяч человек, есть небольшой мост, который на протяжении 40 лет даёт возможность перейти через речку Каркаралинка, сообщает Informburo.
В последние годы мост обветшал и жители ходят по нему с опаской. Пользуются им, в основном, направляющиеся в школу дети и учителя.
Обходной путь в 20 минутах ходьбы, но он длиннее и часто заметён снегом. Одна из жительниц обратилась за помощью к журналистам.
«Мост с 1990-х годов не реставрировался. Он в ужасном состоянии, тогда как наши дети через него идут в школу. Недавно я сама едва не упала в речку. Никто не хочет поднимать этот вопрос. Сколько можно молчать. Прошу у вас помощи», – с таким письменным сообщением обратилась Гульбаршин Рымтай.
Местные власти не согласны с тем, что мост представляет опасность. Аким Каркаралинского района утверждает, что данная переправа не аварийная.
«Этот мост не состоит на балансе нашего акимата. И он не в аварийном состоянии. Там просто в некоторых местах сломались решётки. Жители ни разу к нам не обращались и не писали жалобу по поводу моста. Даже если они напишут, мы ничего не сможем сделать, потому что в бюджете не предусмотрены средства на ремонт этого сооружения», – прокомментировал аким Каркаралинского района Халел Максутов.
Вместе с тем, после очередного обращения журналистов в районный акимат, Халел Максутов всё же принял меры. Глава района поручил акиму города Каркаралинск отремонтировать решётки переправы.
После окончания буранов акимат пообещал предоставить фотографии отремонтированного моста.
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