В Карагандинской области стоматологические услуги не подорожают

Такие опасения высказали депутаты партии «Ак Жол»

Приказом Минздрава от 12 декабря 2016 года утверждён «Стандарт организации оказания стоматологической помощи в Республике Казахстан». Согласно документу, отныне оказывать стоматологические услуги могут лишь врачи с высшим образованием. Однако, депутаты партии «Ак Жол» высказали опасения, что такие нововведения могут привести к тому, что стоматологические услуги подорожают, а зубные врачи и дантисты со средне-специальным образованием останутся без работы.

Корреспондент nv.kz выяснил, грозит ли карагандинцам подорожание услуг стоматологов.

— Нет, конечно, такого не будет, — сказал Нурболат Алимжанов, экс-главный стоматолог Карагандинской области, а ныне владелец собственной стоматологии. — Я вам скажу, что у нас в области большой проблемы не будет из-за нового стандарта. У нас и так все частные стоматологии стараются брать на работу людей с высшим образованием. Да и мы сами давно пытались ввести такую политику, при которой зубные врачи и дантисты лишь помогают стоматологам.

таким образом, можно рассчитывать на то, что платить втридорога за привычные услуги карагандинцам не придется. Кстати, напомним, что по статистике, в Караганде прием врача стоит дешевле, чем в любом другом городе нашей страны.