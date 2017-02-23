Как жители Карагандинской области перестреляли друг друга из-за фальшивого алмаза

Внушительные сроки получили участники перестрелки, в которой один человек погиб, еще один был ранен

Эта история, произошедшая в нашем городе, вполне достойна голливудского блокбакстера. Тут и бандитские разборки с перестрелками, и ловкий аферист, и драгоценный камень.

В январе прошлого года наш земляк Рустем Альгазин решил купить алмаз. Неизвестно, зачем мужчине понадобился драгоценный камень. Может быть как подарок матери или на радость любимой женщине. Был у богатого земляка знакомый по фамилии Халелов (имена и фамилии изменены). Он рассказал приятелю, что у него на примете есть продавец «ценных и диковинных вещиц».

За драгоценный камень Альгазин отдал продавцу «Lexus RX 350», «Rаnge Rover» и «Toyota Land Cruiser 200». Позже одну из машин продавец уступил общему знакомому, тоже принимавшему участие в сделке. В качестве благодарности 5 тысяч долларов, вырученные после продажи авто, перепали Халелову. Но вот незадача, в апреле покупатель узнал, что алмаз — фальшивый. Получается, что Альгазин передал машины на внушительную сумму, а в итоге получил всего лишь качественную подделку, не имеющую никакой ценности. Разгневанный покупатель тут же позвонил продавцу. Тот без колебаний вернул ему две машины. С третьей вышел неприятный казус. Продавец рассказал, что 5 тысяч долларов взял посредник Халелов. Обманутый карагандинец стал названивать приятелю и требовать деньги, так как сделка отменяется. Но ушлый посредник не хотел расставаться с легким зароботком.

После месяца переговоров стороны «забили стрелку» у дворца культуры поселка Актас. Причем оба понимали, что противник может приехать не один и поэтому позвали на подмогу вооруженных друзей. Приятели Альгазина взяли с собой газовый пистолет, переделанный в боевое оружие. Халелов прибыл на встречу в компании четверых друзей, вооруженных обрезом и ружьем «Сайга 20».

Сначала Альгазин и Халелов разговаривали один на один. «Подкрепление» наблюдало за происходящим со стороны. Обманутый покупатель алмаза, получив очередной отказ, разозлился и ударил соперника по лицу. Стороны разбежались, попрятались за припаркованными машинами и стали стрелять. В результате один из участников перестрелки поймал пулю в грудь и умер по дороге в больницу. Другой получил множественные огнестрельные ранения рук и ног, но выжил.

На днях всем участникам перестрелки вынесли приговор. Примечательно, что зачинщика — Альгазина, судили только за незаконную перевозку оружия и хулиганство. А у его друга, который застрелил человека, список статей куда внушительнее, как, впрочем, и у нескольких других участников перестрелки. Помимо, незаконного приобретения, хранения, перевозки оружия и хулиганства, их судили за убийство или попытку убийства человека. Некоторые участники конфликта неоднократно меняли показания. Несмотря на это следствие детально смогло установить последовательность действий каждого подозреваемого. В этом полицейским помогли случайные очевидцы перестрелки, например, хозяйка магазина, около которого была припаркована одна из машин.

В итоге Альгазину дали три года условно с установлением пробационного контроля. А его подельнику, который убил человека, назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще двоим жителям области, которые принимали активное участие в перестрелке, дали по 12 лет колонии.

Вдове застреленного мужчины, его убийца, получивший 17 лет, должен выплатить 400 тысяч тенге материального вреда. Моральный вред женщина оценила в полтора миллиона тенге.

Приговор пока еще не вступил в законную силу.