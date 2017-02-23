Карагандинским детям предлагают принять участие в конкурсе рисунков от ЮНЕСКО

Тема и техника — произвольные

В Казахстане начался ежегодный конкурс под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Казахстан». По условиям конкурса, тема рисунка и техника, в которой он будет выполнен не важны. Не имеет значения так же и формат, на котором будет выполнена работа.

Конкурс пройдет в несколько этапов: первый пройдет в организациях образования: художественных и общеобразовательных школах, после чего выбранные работы отправят региональному представителю . Второй отборочный тур пройдет в областных и региональных художественных школах. После этого рисунки отправятся в Алматы, на финальную выставку. После нее представители международного жюри выберут лучшие работы. Итоговые результаты объявят в Астане в октябре. Там же презентуют альбом с рисунками победителей.

Более подробную информация о конкурсе и его условиях, а также список региональных представителей можно найти на сайте www.drmfund.com . Работы принимаются до конца февраля.