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«Я пытался пощекотать нервы»
Террористом быть нехорошо. Спектакль о том, как работают вербовщики, поставили в карагандинском театре имени Станиславского. Завтра «Игру вслепую» покажут публике. Вместе с простыми карагандинцами за историей молодого человека, вставшего на путь смертника, будет наблюдать аким области. Режиссер надеется пощекотать зрителям нервы. Говорят, пьеса носит провокационный характер.
— Это пьеса-назидание, — рассказал nv.kz автор и режиссер Денис Цветков. — Герой оказывается в сложной жизненной ситуации. Воспользовавшись этим, его пытаются затянуть в террористическую организацию. Человек становится пешкой в чужих руках. Он уже не осознает, что делает. В постановке присутствует интерактив. Не хочу раскрывать все карты. Скажу лишь, что он построен на эффекте неожиданности: вдруг вокруг зрителей и среди них начинает происходить нечто…
— Захват заложников?
— Скажем так: я пытался пощекотать нервы зрителям, чтобы они почувствовали себя в шкуре жертв.
— Ваша по сути дидактическая пьеса схематична или в ней все-таки есть правда жизни?
— Все, что будет происходить на сцене, — это реальные истории. Молодые люди едут в Тунис, где в 2015 году произошел террористический акт: на пляже расстреляли 32 человека. Все наши эпизоды взяты из жизни. Я сам много материалов перебирал, перечитывал, смотрел. И у меня были консультанты — из мечети и из КНБ. Мне объясняли, каким образом происходит вербовка, что-то советовали по тексту.
— Это была цензура или техническая помощь?
— У нас вроде как демократия, и цензуры сейчас нет. Это все-таки была помощь: чтобы сделать пьесу более реалистичной.
— Будет ли на сцене имитация взрыва?
— Театр — искусство условное. Чтобы создать взрыв и чтобы человек это прочувствовал, нужна реальная пиротехника. Это мне надо раскурочить сцену! Но мне дорог театр. Я не могу себе позволить одноразовый спектакль. Мы рассчитываем, что люди на него будут ходить. Поэтому все события происходят за кадром, скажем так.
— Есть информация, что у Алексея Браилко — исполнителя главной роли — сломана рука.
— Да. Но играть на премьере он будет — никуда не денется. Там был несложный перелом: в процессе репетиции это произошло. Энергетически человек перешел барьер, не проследили, не проконтролировали. Но сейчас он уже поправляется.
Премьера антитеррористического спектакля состоится завтра в 18.00.
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