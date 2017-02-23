В республике за последние два года были закрыты семь исправительных учреждений.

Число заключенных в казахстанских исправительных учреждениях за последние пять лет снизилось на 30 процентов и составляет сейчас 36 тысяч человек. Такие показатели были достигнуты благодаря реализации проекта «10 мер по снижению тюремного населения». Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в СЦК в Астане, передает Today.kz.

Цель проекта – вывести Казахстан из числа 50 стран-лидеров по тюремному рейтингу. В настоящее время республика занимает в нем 68-е место против 33-го в 2013 году.

Кроме того, за последние два года в РК были закрыты семь исправительных учреждений, что позволило сэкономить 12 миллиардов бюджетных тенге .

На предстоящем форуме «тюремной реформы», который состоится 23 февраля, будет презентован новый проект Генпрокуратуры РК «К обществу без пыток», а также план мер по их предотвращению.

Так, планируются изменения в законодательстве, направленные на повышение эффективности институтов предотвращения пыток, а также приведение правовой базы в соответствие с международными стандартами. План мер включает в себя три основных направления: предотвращение пыток, их расследование и реабилитацию пострадавших.