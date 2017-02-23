- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Как заметил глава ведомства, ценовое регулирование лекарств — абсолютно необходимая норма.
Планируется, что законопроект с поправками, регулирующий цены на лекарства в частных аптеках, будет представлен в Правительстве в августе текущего года. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает МИА «Казинформ».
«У нас есть большой рынок розничной торговли, где население покупает лекарства самостоятельно. Мы этот рынок не регулировали. Для того, чтобы в эту сферу зайти, нам нужно внести изменения в Кодекс РК «Об охране здоровья населения» и такое право, полномочия Правительства в лице Минздрава получить. Это необходимо обсуждать с рынком, с предпринимателями. Поэтому мы планируем к августу соответствующий законопроект разработать и внести в Правительство после обсуждения с участниками рынка», — сказал Е. Биртанов на брифинге в четверг.
Как заметил глава ведомства, ценовое регулирование лекарств — абсолютно необходимая норма. В связи с тем, что государство не регулирует эту сферу, происходит существенная нагрузка «на карманы» казахстанцев. Люди вынуждены покупать лекарства по ценам, которые могут быть выше, чем, к примеру, в социальных аптеках.
«Зачастую они вынуждены покупать лекарства с очень большой маржой, накруткой. Мы сейчас изучаем международный опыт. Вчера мы встречались и сегодня мы встречаемся с рабочей группой, куда входят в том числе и международные эксперты из стран, где эти модели успешно внедрены, и будем в Казахстане внедрять», — пояснил он.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33261 материалов.
Посетители оставили 192958 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
В связи с возрастом постоянно принимаем назначенные врачами лекарства. Один-два раза в месяц приходится покупать одни и те же препараты. Каждая следующая упаковка обычно на 5-7% дороже, независимо от инфляции, мировых кризисов и намерений властей обуздать цены на лекарства. Передо мной три упаковки препарата «Карсил» — закончившаяся, употребляемая сейчас и свежекупленная. Цены соответственно 1950 — 2100 — 2300 тенге. Интересно услышать мнение представителей фармацевтической отрасли и аптечных сетей.
Lankr
23 февраля, 2017 в 16:36