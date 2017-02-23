Сожителям в Караганде продлили арест за сожжение дочери

Гражданские супруги, по версии следствия, оставили двухлетнюю дочь на улице в февральскую ночь.

Сжегшим в печке замерзшую двухлетнюю дочь сожителям в Караганде продлено содержание под стражей на третий месяц, передает МИА «Казинформ».

Судья Шахатбек Абдиров вынес постановление о продлении сожителям меры пресечения «содержание под стражей». Они подозреваются в совершении преступления по статье 99 УК «убийство».

«По ходатайству органа следствия мера пресечения «содержание под стражей» продлена до трех месяцев», — сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды.

Гражданские супруги, по версии следствия, оставили двухлетнюю дочь на улице в февральскую ночь, после чего окоченевшую малышку сожгли в печке в дачном районе на окраине Караганды.

Из материалов дела установлено, что девочку 2014 года рождения оставили на пустыре между Карагандой и поселком Уштобе в феврале 2016 года. Мужчина не стал ждать отстающую падчерицу и ускорил шаг. Девочка бежала за отчимом по тропинке, но вскоре потеряла его из виду. Сожительница ввиду нетрезвого состояния не сразу заинтересовалась судьбой дочери, а лишь утром выяснила у сожителя, что девочка не догнала отчима на пустыре. Сожители обнаружили ее мертвой. Тело принесли в один из дачных домиков и сожгли в печке. В декабре минувшего года полицейские узнали об убийстве ребенка и задержали сожителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 часть 2 УК «убийство».